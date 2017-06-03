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·掌掴机场女员工冲动女博士被拘
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掌掴机场女员工冲动女博士被拘
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今起至6月7日全市工地晚间停工
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要闻
2017.6.3 星期六
掌掴机场女员工冲动女博士被拘
天河机场申请将她列入全国“禁飞”黑名单
楚天都市报讯 图为：监控拍下打人一幕
楚天都市报讯（记者叶文波 刘闪 胡勇谋 萧颢 通讯员汪鹏 万冰雯）前日，因自身晚到导致误机，武汉某名牌大学在读女博士张某（化姓）情绪失控，掌掴武汉天河机场值机女员工，张某已被依法行政拘留10日。
1日9时49分，张某一家三口赶至天河机场，欲乘坐法航AF139次航班由武汉飞往巴黎，飞机起飞时间为10时35分。她在天河机场国际航站楼办理值机手续时，工作人员告知张某，其所乘坐航班已于9时35分截止办理值机手续（法航规定起飞前1小时截止办理），建议其改签或退票，并主动帮其联系航空公司协调。
张某自称要出国参加重要会议，执意要乘坐该航班，不听机场工作人员解释与建议。双方多次协调未果后，10时23分，张某突然情绪失控，冲进值机柜台工作区域，用手连掴工作人员两巴掌，引起现场大量旅客围观。
目击者卢女士称，当时她就在事发旁边柜台，旅客自己迟到，过了值机时间，之前已有工作人员解释，旅客并不理解，后来竟动手打人。记者了解到，被打的是航空公司的值机女员工，20多岁。监控记录下张某打人全过程。
机场公安局航站楼派出所接警后，迅速赶赴现场将张某控制。经充分调查取证，张某已涉嫌构成殴打他人的违法行为。根据《治安管理处罚法》，机场公安局依法对其行政拘留10日，当晚8时送达拘留所执行。
前日，湖北机场地服公司相关负责人前往医院看望受伤员工。昨日，湖北机场集团有限公司相关负责人前往受伤员工家中慰问，向她颁发“委屈奖”。
昨日，记者获悉，张某乘机的法航决定将其列入黑名单，在全球范围拒绝承运。也就是说，该旅客在全球范围内将无法再乘坐法航航班。目前，天河机场地服亦申请将张某列入中国民航旅客黑名单。一旦该申请成功获批，她将无法乘坐国内任何一家航空公司的航班。至于这次申请对她在多长时间之内会被拒售机票，究竟是两年还是更长时间？相关人士还在研究中。
据记者了解，武汉天河机场所有出港航班截止办理乘机手续时间，为航班起飞前40分钟。一些国际航空公司有专门要求的，其要求优先，比如，法航就要求提前一小时。请广大乘机出行的旅客，在航班起飞前1个半小时到达机场，预留充足的时间办理登机和安检手续，以免耽误行程。
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为什么要提前停办值机手续？
从旅客的角度来说，托运的行李要去人工值机柜台办理托运手续，此后，行李还需要走很多道流程。比如行李安检、分捡，地服部门根据宽窄体机型将行李装入箱里或拖斗称重，再安排拖车拉到停机位。之后，最重要的事情来了，那就是载重平衡，这是个极其复杂且要求非常精准的步骤，确保整个航班起飞、落地等的平衡重心在飞机设计性能安全允许的范围以内。
如果不提前截止办理值机手续，可以说旅客、行李一出现变动，整个配载平衡可能都要进行重新计算。设置停止办理乘机手续时间就是为后续工作提供宝贵的时间。