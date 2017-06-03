查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉警方启动大规模保平安行动 ·图文：合买彩票中奖584万 31位彩民不戴口罩合影 ·图文：洪山公园有个公益“相亲角” ·掌掴机场女员工冲动女博士被拘 ·新乡贤文化植根黄陂乡村 ·今起至6月7日全市工地晚间停工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉警方启动大规模保平安行动 · 图文：合买彩票中奖584万 3 · 图文：洪山公园有个公益“相亲角 · 掌掴机场女员工冲动女博士被拘 · 新乡贤文化植根黄陂乡村 · 今起至6月7日全市工地晚间停工 1 要闻 2017.6.3 星期六 图文：合买彩票中奖584万 31位彩民不戴口罩合影 楚天都市报讯 图为：昨日，在荆门市中国农业银行向阳支行，31位中奖彩民站在刚取出来的470万元奖金（税后）旁合影。

图为：中奖部分彩民在奖金墙（税后470万元）后合影



楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员刘鹏）如果中了数百万元大奖，您在兑奖时会采用什么样的保护措施？是戴帽子口罩，还是戴上特殊面具，然后悄无声息的低调领奖？前天，荆门市31位合中584万元双色球一等奖的彩民，不但抛头露面领奖，还走到照相机和摄像机前，与兑奖领到的“现金墙”大方合影。

前天上午，在中国农业银行荆门市向阳支行里，31位中奖彩民站在一捆捆摞起来的现金墙前，商量着合影的站位和姿势。“大家一起中奖，这种幸运的瞬间必须留下来！”一位彩民高兴地说。

当现场工作人员询问他们，能否不戴口罩、面具拍照时，大家决定坦然面对。于是，就有了堪称完美的双色球大奖得主与大奖奖金的合影。

为什么一注大奖却有31位彩民领奖？原来，在5月28日晚双色球第17061期中出的这一注584万元大奖，是由这31位彩民一起合围认购中得的。

中出大奖的荆门市金虾路北端330路口福彩42200007站的业主谢女士介绍，从今年5月14日第17055期开始，她就在站点发起了双色球合买活动。考虑到彩民的收入情况，她还特地将每股的出资额控制在20元之内，而且人数不限。这样，就能够方便那些收入不高的彩民也能积极参入。

谢女士告诉记者，她确定的合买单子一般以11+1为主（需924元）。因为如果合买的单子小了，号码的范围就小，那么中奖的难度就大；单子太大了，又怕参入的彩民少而买不完。因此，她觉得以“11+1”的复式投注最合理，每期投入千元左右，如果50人参入，每股只要20元：“没想到才合买了7期，就收获了大奖。真的是太幸运了。”

谢女士在当期开奖前推出的这套选号方案，共有3注复式票和5注单式票，票面总金额为1060元，分为53份，每份20元。“这31位彩民自愿认购一份或者多份，所以就是大家一起合围中奖的。”结果，幸运击中大奖。因是复式投注，这张彩票共中头奖一注，三等奖30注，四等奖150注，五等奖200注，六等奖81注，共斩获奖金584万元。

5月31日，省福彩中心兑奖处的工作人员刚一上班，谢女士便和5位合买的彩民代表到武汉领奖，并将奖金银行卡带回荆门。回荆门后，谢女士通知合买的同伴，于前日上午现场分钱。其中一彩民花260元买了13份，分得一百多万元奖金，成为他们中的最大赢家。

不过，作为每期出号的谢女士因为这次参与的人多，自己就没有“入股”，没能分到奖金。不过，中奖彩民说，将会根据大家的意见，给她一定的辛苦费，并且还会继续合买下去。





