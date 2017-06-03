查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉警方启动大规模保平安行动 ·图文：合买彩票中奖584万 31位彩民不戴口罩合影 ·图文：洪山公园有个公益“相亲角” ·掌掴机场女员工冲动女博士被拘 ·新乡贤文化植根黄陂乡村 ·今起至6月7日全市工地晚间停工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉警方启动大规模保平安行动 · 图文：合买彩票中奖584万 3 · 图文：洪山公园有个公益“相亲角 · 掌掴机场女员工冲动女博士被拘 · 新乡贤文化植根黄陂乡村 · 今起至6月7日全市工地晚间停工 1 要闻 2017.6.3 星期六 紧盯群众“最怨、最恨、最急、最盼”的事情 武汉警方启动大规模保平安行动 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员杨槐柳）昨日，武汉市公安局召开部署动员大会，启动为期6个月的“三打击两整治一提升”专项行动。武汉市委常委、市公安局党委书记李义龙要求，紧盯人民群众“最怨、最恨、最急、最盼”的事情，积极主动作为，为建设现代化、国际化、生态化大武汉持续创造安全稳定的社会环境。

这是武汉警方今年规模最大的专项行动，履新不久的“一把手”李义龙亲自担任专项行动领导小组组长。据悉，“三打击两整治一提升”具体包括6项目标任务：严厉打击“盗抢骗”，特别是电信网络诈骗犯罪；严厉打击涉黑涉恶犯罪、毒品犯罪，侦破一批有影响的案件；严厉打击网络贩枪，摧毁一批制枪窝点、贩枪网络。集中治理100处交通危险路段和100处拥堵路段；集中治理100处省市挂牌的重大火灾隐患，整治治安乱点地区和人员密集场所安全隐患；深入开展“万名警察进社区”活动，创建一批平安小区，提升群众安全感、治安满意度和公正执法满意度。

记者看到，专项行动方案制订了非常细致的打击、整治任务，分解为数十项目标，一一落实到各部门、各分局。市公安局挂牌督办200起“盗抢骗”系列案件，组织开展破案攻坚；各分局分别挂牌整治治安复杂地区，铲除黑恶犯罪团伙；严打网络贩枪以及命案、枪案等八类严重暴力犯罪，力争实现命案、枪案全破。行动中将开展“破小案”、“追逃犯”等4个会战，还将发动群众举报违法犯罪，一经查实，给予重奖。行动方案特别强调深入推进“万名警察进社区”，打造一批无刑事案件、无黄赌毒的平安小区。





