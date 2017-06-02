“食那个事”送来免费烧烤大餐烤出来的趣味觅食档案
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 第24版 周刊食字街
·“食那个事”送来免费烧烤大餐
·烤出来的趣味
·觅食档案
楚天都市报电子版
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24 周刊食字街 2017.6.2 星期五
觅食档案
    楚天都市报讯 ●夜黑烧烤吧
    招牌菜：绝味烤牛肉、高山小羊肉、湛江大生蚝
    地址：南京路与铭新街交叉口鑫成俊杰180号
    人均：60元左右

    ●后山羊排
    招牌菜：烤羊排、羊肉串、蒸饺
    地址：宝通寺路百瑞景中央生活区14-118号
    人均：78元左右

    ●福荣记
    招牌菜：金牌烧鹅饭、港式烧鸭饭、蜜汁叉烧饭
    地址：武胜路凯德广场负一楼（万宁对面）
    人均消费：25元左右

    ●博璨摩登德国啤酒餐厅
    招牌菜：脆皮猪肘、烤香肠地址：武汉天地4号楼人均消费：80元左右

    ●大火山真炭烤肉
    招牌菜：火山吾格桑、雪花女神、烤扇贝地址：花园道艺术商业街c108号人均：100元左右

    ●曾记烤鸭脖
    招牌菜：烤鸭脖地址：中山大道HAPPY站台人均消费：10元左右

    ●江汉三路片皮烤鸭
    招牌菜：烤鸭、牛肉油酥饼
    地址：江汉路步行街往江汉三路步行20米
    人均消费：20元左右

    ●东湖食堂
    招牌菜：烤鸭、清江鱼、毛嘴卤鸡
    地址：洪山区东湖东路8号东湖阳光内（从八一路花鸟市场旁边的小路拐进去）
    人均：120元左右

    ●小胖烤凤爪
    招牌菜：烤凤爪、青椒酿、香烤猪排包地址：解放公园路人均：35元左右

    ●毛毛烤虾王
    招牌菜：烤虾球、烤蹦蹦、烤鳝鱼
    地址：林茂路才林东小区正对面(近杨园派出所)
    人均：60元左右


   