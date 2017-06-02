查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 周刊食字街 ·“食那个事”送来免费烧烤大餐 ·烤出来的趣味 ·觅食档案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · “食那个事”送来免费烧烤大餐 · 烤出来的趣味 · 觅食档案 24 周刊食字街 2017.6.2 星期五 觅食档案 楚天都市报讯 ●夜黑烧烤吧

招牌菜：绝味烤牛肉、高山小羊肉、湛江大生蚝

地址：南京路与铭新街交叉口鑫成俊杰180号

人均：60元左右



●后山羊排

招牌菜：烤羊排、羊肉串、蒸饺

地址：宝通寺路百瑞景中央生活区14-118号

人均：78元左右



●福荣记

招牌菜：金牌烧鹅饭、港式烧鸭饭、蜜汁叉烧饭

地址：武胜路凯德广场负一楼（万宁对面）

人均消费：25元左右



●博璨摩登德国啤酒餐厅

招牌菜：脆皮猪肘、烤香肠地址：武汉天地4号楼人均消费：80元左右



●大火山真炭烤肉

招牌菜：火山吾格桑、雪花女神、烤扇贝地址：花园道艺术商业街c108号人均：100元左右



●曾记烤鸭脖

招牌菜：烤鸭脖地址：中山大道HAPPY站台人均消费：10元左右



●江汉三路片皮烤鸭

招牌菜：烤鸭、牛肉油酥饼

地址：江汉路步行街往江汉三路步行20米

人均消费：20元左右



●东湖食堂

招牌菜：烤鸭、清江鱼、毛嘴卤鸡

地址：洪山区东湖东路8号东湖阳光内（从八一路花鸟市场旁边的小路拐进去）

人均：120元左右



●小胖烤凤爪

招牌菜：烤凤爪、青椒酿、香烤猪排包地址：解放公园路人均：35元左右



●毛毛烤虾王

招牌菜：烤虾球、烤蹦蹦、烤鳝鱼

地址：林茂路才林东小区正对面(近杨园派出所)

人均：60元左右





