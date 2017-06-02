查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 周刊食字街 ·“食那个事”送来免费烧烤大餐 ·烤出来的趣味 ·觅食档案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · “食那个事”送来免费烧烤大餐 · 烤出来的趣味 · 觅食档案 24 周刊食字街 2017.6.2 星期五 烤出来的趣味 楚天都市报讯 烤，可能是人类最原始的烹调方式了。我们的祖先无意间点燃了一把火，烤熟了一块肉，就深深地被烤这项烹饪迷住了。

如今，煎炸煸煮烧甚至还有分子料理，烹饪技巧及方式千变万化，但烤炙而食，始终带着渔猎时代的狂放与浪漫，其散发出的诱人香味和欢乐的气氛是人们无法抗拒的。

烤又是和肉最相配的，肉食动物们能从这个词看见肥美、滑腻、油汪汪，闻得到肉香、听得到滋滋作响油滴入火的声音。想一想，新鲜的肉类在炭火上烘烤，稍稍撒上些盐和孜然之类的简单作料，烤到外焦内嫩，汁水四溢，比之浓油赤酱的烹饪方法，更凸显了肉类的天然鲜香，真是人间至味。

烤，也有不同方式。武汉人最爱烧烤，夏夜街边，哗啦排开若干个烧烤排档，或明或暗的电炉碳炉上，牛羊肉串、生蚝虾球、干子鸡爪……铺得满满当当，老板熟练地料理各种烤串。一提啤酒，几十串烧烤，大口吃肉大口喝酒。烧烤，是最接地气的城市味道，把大武汉那种活生生、热辣辣、烫呼呼的市井味诠释得活色生香。

往南，烧腊就是烤的代言方式。烧鹅、烧鸭、烧肉、叉烧……名曰烧，实则还是烤。从大烤炉里出来，讲究火候、炉温和选材，要肥瘦相间才丰腴有嚼劲，要外表焦黄酥脆内里酥嫩，要微微透出一口甜，肥润幼滑的口感配上白米饭就可以拍下三碗。

往北，最著名的是粗犷豪放的烤羊肉。新鲜上好的小羔羊，用熊熊炭火烤到外焦里嫩，油脂在火上蹦出焰，银刀飞舞，边削边吃，是待客的至高礼仪。引进到武汉，烤全羊变得秀气了许多，也让人咽足口水。

还有日式烧烤、韩式碳烤、美式烧烤……花样越来越多。这种简单直接的烹饪手法，蛮对武汉人的胃口。本期食尚姐就带大家去看看烤的绝活。无论南北，不分口味——烤，本身就是个趣味。文\ 郝晓燕





