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第24版 周刊食字街
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“食那个事”送来免费烧烤大餐
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烤出来的趣味
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觅食档案
24
周刊食字街
2017.6.2 星期五
烤出来的趣味
楚天都市报讯 烤，可能是人类最原始的烹调方式了。我们的祖先无意间点燃了一把火，烤熟了一块肉，就深深地被烤这项烹饪迷住了。
如今，煎炸煸煮烧甚至还有分子料理，烹饪技巧及方式千变万化，但烤炙而食，始终带着渔猎时代的狂放与浪漫，其散发出的诱人香味和欢乐的气氛是人们无法抗拒的。
烤又是和肉最相配的，肉食动物们能从这个词看见肥美、滑腻、油汪汪，闻得到肉香、听得到滋滋作响油滴入火的声音。想一想，新鲜的肉类在炭火上烘烤，稍稍撒上些盐和孜然之类的简单作料，烤到外焦内嫩，汁水四溢，比之浓油赤酱的烹饪方法，更凸显了肉类的天然鲜香，真是人间至味。
烤，也有不同方式。武汉人最爱烧烤，夏夜街边，哗啦排开若干个烧烤排档，或明或暗的电炉碳炉上，牛羊肉串、生蚝虾球、干子鸡爪……铺得满满当当，老板熟练地料理各种烤串。一提啤酒，几十串烧烤，大口吃肉大口喝酒。烧烤，是最接地气的城市味道，把大武汉那种活生生、热辣辣、烫呼呼的市井味诠释得活色生香。
往南，烧腊就是烤的代言方式。烧鹅、烧鸭、烧肉、叉烧……名曰烧，实则还是烤。从大烤炉里出来，讲究火候、炉温和选材，要肥瘦相间才丰腴有嚼劲，要外表焦黄酥脆内里酥嫩，要微微透出一口甜，肥润幼滑的口感配上白米饭就可以拍下三碗。
往北，最著名的是粗犷豪放的烤羊肉。新鲜上好的小羔羊，用熊熊炭火烤到外焦里嫩，油脂在火上蹦出焰，银刀飞舞，边削边吃，是待客的至高礼仪。引进到武汉，烤全羊变得秀气了许多，也让人咽足口水。
还有日式烧烤、韩式碳烤、美式烧烤……花样越来越多。这种简单直接的烹饪手法，蛮对武汉人的胃口。本期食尚姐就带大家去看看烤的绝活。无论南北，不分口味——烤，本身就是个趣味。文\ 郝晓燕