“食那个事”送来免费烧烤大餐烤出来的趣味觅食档案
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 第24版 周刊食字街
·“食那个事”送来免费烧烤大餐
·烤出来的趣味
·觅食档案
楚天都市报电子版
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24 周刊食字街 2017.6.2 星期五
土豆炖羊肉 俄罗斯鱼子酱 港式烧鹅饭
“食那个事”送来免费烧烤大餐
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王功尚 通讯员龚纾绮王利美）啤酒、烤串，来一个超爽的夏天。本周食尚姐直播为粉丝们介绍3家诱人的烧烤，分别是后山羊排、福荣记和夜黑烧烤吧，三位老板也非常慷慨，为公众号“食那个事”的粉丝们送出福利，包括内蒙古羊肉、俄罗斯鱼子酱、港式烧鹅饭等。还犹豫什么？赶快拿起手机，关注“食那个事”抢福利啦。
    位于武昌百瑞景的后山羊排是一家网红店。店里的羊肉都来自老板的家乡内蒙古乌拉特中旗石哈镇后山上，老板跨越2000多公里，将正宗的内蒙羊肉运到武汉。后山羊排出品覆盖了一只羊的全部，从羊头捣蒜到烤羊蹄。他们家把羊的每个部位都做得无比销魂。想尝尝最新鲜的羊肉的滋味？后山羊排给食尚姐的粉丝们免费送出15份价值78元的土豆炖羊肉，一起吃起来。
    福荣记则专注做一件事：烧鹅饭。据说一只福荣记烧鹅的诞生，大概需要20余种配料、数十道工序、60分钟。这集众家所长、又独具一格的终极烧鹅，皮脆、肉腍、汁多、鲜甘，让人一吃难忘。本期，福荣记大方送出30份烧鹅饭，邀请食尚姐的粉丝们一起品尝百年传承的味道。
    传说中，夜黑烧烤吧不仅有好吃得要上天的各类烤串，更有比脸还大的生蚝。老板大头是耿直的东北汉子，美味值得品尝，朋友值得交。本期，夜黑烧烤吧为“食那个事”的粉丝们提供了20份俄罗斯鱼子酱和20份牛肉酱，每位中奖者一份鱼子酱加一份牛肉酱。
    福利这么多，如何参与？很简单，关注微信公众号“食那个事”，发送“姓名+手机+餐厅名”报名，美味等着你，快来吧。


 