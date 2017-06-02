查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 周刊食字街 ·“食那个事”送来免费烧烤大餐 ·烤出来的趣味 ·觅食档案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · “食那个事”送来免费烧烤大餐 · 烤出来的趣味 · 觅食档案 24 周刊食字街 2017.6.2 星期五 土豆炖羊肉 俄罗斯鱼子酱 港式烧鹅饭 “食那个事”送来免费烧烤大餐 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王功尚 通讯员龚纾绮王利美）啤酒、烤串，来一个超爽的夏天。本周食尚姐直播为粉丝们介绍3家诱人的烧烤，分别是后山羊排、福荣记和夜黑烧烤吧，三位老板也非常慷慨，为公众号“食那个事”的粉丝们送出福利，包括内蒙古羊肉、俄罗斯鱼子酱、港式烧鹅饭等。还犹豫什么？赶快拿起手机，关注“食那个事”抢福利啦。

位于武昌百瑞景的后山羊排是一家网红店。店里的羊肉都来自老板的家乡内蒙古乌拉特中旗石哈镇后山上，老板跨越2000多公里，将正宗的内蒙羊肉运到武汉。后山羊排出品覆盖了一只羊的全部，从羊头捣蒜到烤羊蹄。他们家把羊的每个部位都做得无比销魂。想尝尝最新鲜的羊肉的滋味？后山羊排给食尚姐的粉丝们免费送出15份价值78元的土豆炖羊肉，一起吃起来。

福荣记则专注做一件事：烧鹅饭。据说一只福荣记烧鹅的诞生，大概需要20余种配料、数十道工序、60分钟。这集众家所长、又独具一格的终极烧鹅，皮脆、肉腍、汁多、鲜甘，让人一吃难忘。本期，福荣记大方送出30份烧鹅饭，邀请食尚姐的粉丝们一起品尝百年传承的味道。

传说中，夜黑烧烤吧不仅有好吃得要上天的各类烤串，更有比脸还大的生蚝。老板大头是耿直的东北汉子，美味值得品尝，朋友值得交。本期，夜黑烧烤吧为“食那个事”的粉丝们提供了20份俄罗斯鱼子酱和20份牛肉酱，每位中奖者一份鱼子酱加一份牛肉酱。

福利这么多，如何参与？很简单，关注微信公众号“食那个事”，发送“姓名+手机+餐厅名”报名，美味等着你，快来吧。





