查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 周刊·餐谋团 ·图文：这里有比脸还大的生蚝 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：跨越2120公里的草原羊肉 ·图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：这里有比脸还大的生蚝 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：跨越2120公里的草原羊 · 图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 23 周刊·餐谋团 2017.6.2 星期五 图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



幼时看TVB，丰腴肥硕的烧鹅简直是所有小康之家饭桌上的必备佳肴，后来每去香港必吃烧鹅。不过，这次食尚姐在武胜路凯德广场的B1楼找到了专做烧鹅饭的富荣记，让大家不必打飞的也能吃到正宗烧鹅了。

正宗烧鹅应该是什么样子？

皮脆、肉嫩、汁多、鲜甘。这是福荣记烧鹅师傅的标准。走进这小店，窗口挂着一排金黄油亮的烧鹅，火候刚好，油脂香扑面而来。

福荣记的招牌是烧鹅饭，烧鹅大师傅曾在香港知名烧腊店工作多年。他说，做烧鹅是手艺活。

选鹅。要正宗的广东清远黑棕鹅，这鹅散养，肉质香浓，肥瘦适中，是做烧鹅的首选。

腌鹅的酱汁是福荣记秘制，有20多种香料和中药材，烧鹅的香气就来源于此。而后从鹅颈吹气，把鹅身吹胀，入沸水一拖定型；再用麦芽糖皮水涂鹅身，挂在当风处晾干，这样烧的鹅红润晶亮。

最后，送鹅进烤炉，用200℃左右的荔枝木碳火烤制，整鹅肉质油润，带着淡淡的果木香。

食尚姐迫不及待地夹一片烧鹅入口，皮脆肉嫩，肥而不腻。最妙的是在脆皮下有一层薄薄的脂肪，趁热吃，配上用酸梅特制的蘸酱，咬下去满口香，介乎肥美与爆汁之间的丰盈感受，能让最资深的烧腊达人也赞一声：“真系好食！”

烧鹅师傅还偷偷透露给食尚姐吃烧鹅的秘诀：烧鹅最好吃的部位是左腿，据说鹅都是撑着左腿睡觉的，所以左腿肉最紧实最香。

最赞的还有福荣记的米饭，粒粒分明，有浓浓的米香。覆上烧鹅，浇几勺烧鹅卤汁，好吃停不下来。

除了烧鹅饭，他们家招牌的叉烧饭、烧鸭饭都让人赞不绝口，恨不得吃完后再点半只烧鹅半条叉烧带回家，像TVB电视剧电视里那样说一句：“今晚加菜。”





