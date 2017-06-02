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图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记
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周刊·餐谋团
2017.6.2 星期五
图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记
楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕
幼时看TVB，丰腴肥硕的烧鹅简直是所有小康之家饭桌上的必备佳肴，后来每去香港必吃烧鹅。不过，这次食尚姐在武胜路凯德广场的B1楼找到了专做烧鹅饭的富荣记，让大家不必打飞的也能吃到正宗烧鹅了。
正宗烧鹅应该是什么样子？
皮脆、肉嫩、汁多、鲜甘。这是福荣记烧鹅师傅的标准。走进这小店，窗口挂着一排金黄油亮的烧鹅，火候刚好，油脂香扑面而来。
福荣记的招牌是烧鹅饭，烧鹅大师傅曾在香港知名烧腊店工作多年。他说，做烧鹅是手艺活。
选鹅。要正宗的广东清远黑棕鹅，这鹅散养，肉质香浓，肥瘦适中，是做烧鹅的首选。
腌鹅的酱汁是福荣记秘制，有20多种香料和中药材，烧鹅的香气就来源于此。而后从鹅颈吹气，把鹅身吹胀，入沸水一拖定型；再用麦芽糖皮水涂鹅身，挂在当风处晾干，这样烧的鹅红润晶亮。
最后，送鹅进烤炉，用200℃左右的荔枝木碳火烤制，整鹅肉质油润，带着淡淡的果木香。
食尚姐迫不及待地夹一片烧鹅入口，皮脆肉嫩，肥而不腻。最妙的是在脆皮下有一层薄薄的脂肪，趁热吃，配上用酸梅特制的蘸酱，咬下去满口香，介乎肥美与爆汁之间的丰盈感受，能让最资深的烧腊达人也赞一声：“真系好食！”
烧鹅师傅还偷偷透露给食尚姐吃烧鹅的秘诀：烧鹅最好吃的部位是左腿，据说鹅都是撑着左腿睡觉的，所以左腿肉最紧实最香。
最赞的还有福荣记的米饭，粒粒分明，有浓浓的米香。覆上烧鹅，浇几勺烧鹅卤汁，好吃停不下来。
除了烧鹅饭，他们家招牌的叉烧饭、烧鸭饭都让人赞不绝口，恨不得吃完后再点半只烧鹅半条叉烧带回家，像TVB电视剧电视里那样说一句：“今晚加菜。”