查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 周刊·餐谋团 ·图文：这里有比脸还大的生蚝 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：跨越2120公里的草原羊肉 ·图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：这里有比脸还大的生蚝 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：跨越2120公里的草原羊 · 图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 23 周刊·餐谋团 2017.6.2 星期五 图文：跨越2120公里的草原羊肉 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



老板是真正的内蒙汉子,家在乌拉特中旗，距武汉2120公里。

后山羊排店里羊肉的吃法简单粗暴：烤与炖。“内蒙人吃羊肉只加点盐巴和花椒，用最简单的做法吃羊肉的本味。”老板武捷说，他吃不惯武汉的羊肉，开始从老家运羊肉是为了满足自己和朋友的口腹之欲，后来干脆开了这家店。

店里最招牌的原味烤羊排，除了盐巴没什么调料。从烤箱里出来，焦脆鲜香，直接上手撕，羊排油汁顺着肉纹往下流，香味霸道地钻进鼻子，却没有丝毫羊膻味。咬一口，肉质细嫩，一抿脱骨。

食尚姐最喜欢的还有羊肉蒸饺，面皮筋道，羊肉混合小茴香，奇妙鲜香的味道在舌尖碰撞，汤汁饱满到要溢出来。

还有小锅土豆现炖羊肉，清淡也好味。炖出来的羊肉鲜嫩可口，土豆软糯，羊骨咸香入味，最惊艳的是里面的黄心土豆，吸收了肉味之后，比肉还好吃。

后山羊排的绝招是，他们的菜品几乎覆盖了一只羊的全部，从羊头羊杂羊肉到羊蹄，让人大开眼界。最霸气的是羊头捣蒜，选用三十多斤小羊羔的头，对半剖开、羊脑、羊肉、羊舌一起冷水下锅煮，整盘呈上，霸气十足。

食尚姐都没勇气试，你敢不敢来尝尝？





