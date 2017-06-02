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 第23版 周刊·餐谋团
·图文：这里有比脸还大的生蚝
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·图文：跨越2120公里的草原羊肉
·图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记
楚天都市报电子版
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23 周刊·餐谋团 2017.6.2 星期五
图文：跨越2120公里的草原羊肉
    楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕

    老板是真正的内蒙汉子,家在乌拉特中旗，距武汉2120公里。
    后山羊排店里羊肉的吃法简单粗暴：烤与炖。“内蒙人吃羊肉只加点盐巴和花椒，用最简单的做法吃羊肉的本味。”老板武捷说，他吃不惯武汉的羊肉，开始从老家运羊肉是为了满足自己和朋友的口腹之欲，后来干脆开了这家店。
    店里最招牌的原味烤羊排，除了盐巴没什么调料。从烤箱里出来，焦脆鲜香，直接上手撕，羊排油汁顺着肉纹往下流，香味霸道地钻进鼻子，却没有丝毫羊膻味。咬一口，肉质细嫩，一抿脱骨。
    食尚姐最喜欢的还有羊肉蒸饺，面皮筋道，羊肉混合小茴香，奇妙鲜香的味道在舌尖碰撞，汤汁饱满到要溢出来。
    还有小锅土豆现炖羊肉，清淡也好味。炖出来的羊肉鲜嫩可口，土豆软糯，羊骨咸香入味，最惊艳的是里面的黄心土豆，吸收了肉味之后，比肉还好吃。
    后山羊排的绝招是，他们的菜品几乎覆盖了一只羊的全部，从羊头羊杂羊肉到羊蹄，让人大开眼界。最霸气的是羊头捣蒜，选用三十多斤小羊羔的头，对半剖开、羊脑、羊肉、羊舌一起冷水下锅煮，整盘呈上，霸气十足。
    食尚姐都没勇气试，你敢不敢来尝尝？


   