查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 周刊·餐谋团 ·图文：这里有比脸还大的生蚝 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：跨越2120公里的草原羊肉 ·图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：这里有比脸还大的生蚝 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：跨越2120公里的草原羊 · 图文：黯然销魂烧鹅饭炼成记 23 周刊·餐谋团 2017.6.2 星期五 图文：这里有比脸还大的生蚝 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



无撸串，不夏天。还有什么比在夏天的傍晚吃一口烤串，呷一口啤酒，来得更爽呢？

时尚姐首先相中的是夜黑烧烤吧，传说中他家有比脸还大的生蚝。老板大头是耿直的东北汉子，立马端出一大份生蚝。天啊，果然每只生蚝都把美女主播的脸遮得严严实实。

这生蚝每天清晨从湛江空运过来，肥美鲜甜，可以直接做刺身吃。挤上柠檬汁，蘸一点芥末，用法国人的吃法送进口里，汁水四溢，能吃出大海的味道。不过食尚姐最爱蒜蓉烤生蚝，丰腴的蚝肉和着浓郁蒜香一起入口，鲜甜的汁水爆棚，好吃到哭。

桌子上还摆着一个小铁架子，下面铺一层细木炭，可让食客们自己动手，享受DIY的乐趣。一份新鲜牛肉串端上来，只刷了一层油，撒上一点秘制调料和葱花。食尚姐立即开烤。

几分钟后，牛肉变色，香味窜出来，“现在大约三成熟，东北人这就开吃了，但武汉人大多吃不习惯。”大头老板说。又等了一会，肉串滴油落到炭上，发出滋滋声，“七成熟了，趁热吃。”上嘴轻轻一扯，哗，牛肉外焦里嫩，能吃得出肉本身的鲜甜味，还有丰盈肉汁，好吃！“撸串都能分三五七成熟，简直吃出了法式大餐的FEEL!”屏幕另一边，网友们忍不住调侃。

老板自豪地拍胸脯说，食材好才敢这么做。的确，他们家的做法不加太多调料，还原食材本味，没有传统的武汉烧烤重口味。无论哪种烤串，都能吃到肉香味，而不是满嘴调料味。堪称烧烤界的一股清流。

最颠覆食尚姐印象的是烤牛板筋，削得特别薄，每一块牛板筋附带一层蹄筋，烤出来软软糯糯，又不失嚼劲，绝对不硬不塞牙，简直太棒了，偷偷告诉你，食尚姐一个人就吃了十多串，完全停不下来的感觉。





