查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 国内 ·广告 ·私家车也可从事共享汽车服务 ·图文：重庆现“史上最复杂立交桥” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 私家车也可从事共享汽车服务 · 图文：重庆现“史上最复杂立交桥 22 国内 2017.6.2 星期五 图文：重庆现“史上最复杂立交桥” 网友调侃：导航都要迷路了 楚天都市报讯 图为：该立交桥上下5层，有20条匝道



近日，一组“重庆最复杂立交桥完工”的组图在网上引起热议。照片中的立交桥共上下5层，20条匝道分别通向8个方向。看到如此复杂的立交桥，网友纷纷表示担忧：这下导航都要迷路了。

据网友发布的多张照片显示，20条道路在立交桥处交错，彼此高低不同。一眼看去，匝道密密麻麻。加上拐弯、转向等设计，让人很难分清每条匝道到底通向哪个方向。

记者了解到，照片上的立交桥位于重庆市，是南岸区近日刚刚完工的黄桷湾立交桥。该立交桥共5层，主线设计为双向四车道。主线车速为60公里/小时、匝道为40公里/小时。

立交桥从上到下，第一层是连接朝天门大桥与慈母山隧道的“三横线”快速干道；第二层是机场专用高速匝道；第三、四层分布着各条匝道，最底层是弹子石至广阳岛道路。由于匝道众多、结构复杂，黄桷湾立交桥也被喻为重庆主城最大、最复杂的“枢纽型”立交桥。

最近几天，这座立交桥才刚刚正式完工。没想到刚一完工，就引起网友热议。面对复杂的匝道设计，有人调侃说：“导航都要迷路了。”还有人担心，立交桥投入使用后恐怕并不能节省时间，因为“走错一个匝道就是重庆一日游”。

面对网友的质疑，黄桷湾立交桥的负责方重庆市南岸区基础设施建设科的负责人在接受记者采访时表示：“不存在为了复杂而建设得复杂，是真的有这个需要，主要是三条快速路的交叉，你想想就要有多少方向，实际上是有四条路的，而现在只连接了三条快速路，道路衔接得多，匝道就比较多，才有了今天复杂的样子。”

该负责人告诉记者，黄桷湾立交桥上有三条快速路要交叉，三条路之间都要互通，而匝道在设计上不能平交、不能交叉，只能一层一层地往上叠，所以才设计成了今天的样子。

针对人们担心容易迷路的问题，负责人说，指路还是要依靠路牌和一些交通标志标识来提前引道。

该负责人介绍说，目前黄桷湾立交桥项目本身已经完工，但尚未全部开通。“要等机场快速路完工后，整个立交系统才可以贯通。大胆估计一下的话，大概在今年年底、明年年初就可以全部开通”。

据《北京青年报》报道





