查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 国内 ·广告 ·私家车也可从事共享汽车服务 ·图文：重庆现“史上最复杂立交桥” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 私家车也可从事共享汽车服务 · 图文：重庆现“史上最复杂立交桥 22 国内 2017.6.2 星期五 交通部出台促进汽车租赁业发展征求意见稿 私家车也可从事共享汽车服务 楚天都市报讯 据新华社电为规范汽车租赁车辆管理、合理确定共享汽车在城市综合交通运输体系中的定位，交通运输部1日发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，为期两周。

征求意见稿提出，汽车租赁车辆应按照相关法律法规和技术标准规定到公安机关办理登记，并按照相关规定，进行车辆安全技术检验、环保检验、报废和购买保险。落实汽车租赁身份查验制度，对身份不明或者拒绝身份查验的承租人，不应提供汽车租赁服务。

由于租赁车辆在租赁期间使用权和所有权分离，经营者对租赁车辆的管控能力较弱，实名制租车有利于预防和降低车辆诈骗风险。

征求意见稿提出，如果将私家车的车辆性质登记为“租赁”并符合当地有关规定，也可以从事分时租赁业务。

不同于私家车仅为家庭提供私人服务，分时租赁车辆为社会公众提供服务且以此营利，服务对象更加广泛，使用强度通常比私家车高，需要在车辆技术性能、安全检测、保险税费等方面符合相关法律法规规定，以更好保护用户生命财产安全和合法权益。

征求意见稿提出，鼓励汽车租赁企业与保险公司根据汽车租赁业务特点和风险大小，开发保险产品，既保障承租人合法权益，也能提高企业抗风险能力。

随着移动互联网技术广泛应用和新能源汽车的推广，共享汽车分时租赁模式在北京、上海、广州、深圳等地兴起。据交通运输部统计，目前全国有6301家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，市场规模以每年20%左右的速度增长。目前分时租赁企业40余家，车辆总数超过4万辆，95%以上为新能源车辆。





