查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国际 ·图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·普京：不会坐视美在韩部署萨德 ·菲律宾军方空袭误炸“自己人” ·广告：湖北日报新闻客户端 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 普京：不会坐视美在韩部署萨德 · 菲律宾军方空袭误炸“自己人” · 广告：湖北日报新闻客户端 21 国际 2017.6.2 星期五 菲律宾军方空袭误炸“自己人” 楚天都市报讯 据新华社电菲律宾军方发言人1日说，5月31日在菲南部棉兰老岛马拉维市对“穆特组织”和阿布沙耶夫武装的空袭中，因投弹偏离目标，导致11名地面部队士兵遭误炸身亡，另有7人受伤。

菲国防部长洛伦扎纳1日表示，误炸是“可能由于协调工作没有做好”。军方目前已成立工作组对此事进行调查。

洛伦扎纳解释说，经过一周多的战斗，菲空军“精确制导武器”已几乎用尽，目前使用的是靠飞行员投掷的常规炸弹。





