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21
国际
2017.6.2 星期五
菲律宾军方空袭误炸“自己人”
楚天都市报讯 据新华社电菲律宾军方发言人1日说，5月31日在菲南部棉兰老岛马拉维市对“穆特组织”和阿布沙耶夫武装的空袭中，因投弹偏离目标，导致11名地面部队士兵遭误炸身亡，另有7人受伤。
菲国防部长洛伦扎纳1日表示，误炸是“可能由于协调工作没有做好”。军方目前已成立工作组对此事进行调查。
洛伦扎纳解释说，经过一周多的战斗，菲空军“精确制导武器”已几乎用尽，目前使用的是靠飞行员投掷的常规炸弹。