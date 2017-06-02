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普京：不会坐视美在韩部署萨德
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21
国际
2017.6.2 星期五
普京：不会坐视美在韩部署萨德
楚天都市报讯 据新华社电俄罗斯总统普京1日在圣彼得堡表示，俄不会坐视美国在韩国部署“萨德”反导系统。
普京当天会见了前来出席第21届圣彼得堡国际经济论坛的10家世界主要通讯社负责人。他在回答通讯社负责人提问时表示，美国在欧洲和远东扩大部署反导系统将导致军备竞赛，俄罗斯不会坐视美国的相关行动，包括在韩国部署“萨德”反导系统。
普京说，如果朝鲜明天宣布停止一切核试验和导弹计划，美国还会以其他理由继续建设反导系统，或者就像现在在欧洲一样，完全没有任何理由。俄罗斯必须要考虑这一点。
他表示，俄罗斯扩大在远东和南千岛群岛（日本称北方四岛）的军事部署不是俄主动行为，而是对外部形势的反应。俄要保障自身安全，消除在远东出现的威胁，而南千岛群岛是很适宜加强军事部署的地方。如果要在南千岛群岛去军事化，首先要缓解整个地区的紧张形势。
普京还指出，如果南千岛群岛划给日本，根据日美协议，理论上美国有向南千岛群岛驻军的可能性，“这对俄罗斯来说是绝对不可接受的”。