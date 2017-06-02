查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国际 ·图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·普京：不会坐视美在韩部署萨德 ·菲律宾军方空袭误炸“自己人” ·广告：湖北日报新闻客户端 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 普京：不会坐视美在韩部署萨德 · 菲律宾军方空袭误炸“自己人” · 广告：湖北日报新闻客户端 21 国际 2017.6.2 星期五 普京：不会坐视美在韩部署萨德 楚天都市报讯 据新华社电俄罗斯总统普京1日在圣彼得堡表示，俄不会坐视美国在韩国部署“萨德”反导系统。

普京当天会见了前来出席第21届圣彼得堡国际经济论坛的10家世界主要通讯社负责人。他在回答通讯社负责人提问时表示，美国在欧洲和远东扩大部署反导系统将导致军备竞赛，俄罗斯不会坐视美国的相关行动，包括在韩国部署“萨德”反导系统。

普京说，如果朝鲜明天宣布停止一切核试验和导弹计划，美国还会以其他理由继续建设反导系统，或者就像现在在欧洲一样，完全没有任何理由。俄罗斯必须要考虑这一点。

他表示，俄罗斯扩大在远东和南千岛群岛（日本称北方四岛）的军事部署不是俄主动行为，而是对外部形势的反应。俄要保障自身安全，消除在远东出现的威胁，而南千岛群岛是很适宜加强军事部署的地方。如果要在南千岛群岛去军事化，首先要缓解整个地区的紧张形势。

普京还指出，如果南千岛群岛划给日本，根据日美协议，理论上美国有向南千岛群岛驻军的可能性，“这对俄罗斯来说是绝对不可接受的”。





