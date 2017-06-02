查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国际 ·图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·普京：不会坐视美在韩部署萨德 ·菲律宾军方空袭误炸“自己人” ·广告：湖北日报新闻客户端 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 普京：不会坐视美在韩部署萨德 · 菲律宾军方空袭误炸“自己人” · 广告：湖北日报新闻客户端 21 国际 2017.6.2 星期五 图文：崔顺实之女返韩后先“喊冤” 自称对母亲与朴槿惠之间的事一无所知 楚天都市报讯 图为：崔顺实之女郑维罗（中）在机场接受采访 新华社发



据新华社电韩国“亲信干政”案主角崔顺实的女儿郑维罗5月31日下午被引渡回韩国，当天接受采访时直呼冤枉，对目前的状况“感到委屈”。



“觉得自己受到错误指控”



韩国媒体报道，郑维罗5月30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，31日凌晨在荷兰阿姆斯特丹机场转乘飞往韩国的大韩航空客机后，立即被韩国检方拘留。

5月31日14时40分许，郑维罗所乘大韩航空KE926号航班飞抵韩国仁川。在机上其他乘客都下机后，郑维罗才在韩国检方人员护送下走下飞机。

郑维罗在仁川国际机场接受记者采访时说，她对母亲与前总统朴槿惠之间发生的事“一无所知”，“觉得自己受到错误指控”。

按照郑维罗的说法，就案情而言，她“正尝试把拼图拼凑起来，但现在还拼不太上”。

今年年初，郑维罗因护照过期，在丹麦北部城市奥尔堡被拘留。韩国随后要求引渡，直至上周才获丹麦方面同意。郑维罗一度提起上诉，后撤回。

据《韩国先驱报》描述，现年20岁的郑维罗是一名“单身母亲”，育有一名快两岁的男婴。

当媒体记者询问郑维罗为何撤回上诉，郑维罗5月31日回答说，她的儿子眼下留在丹麦由保姆照顾，“我的孩子已经在那里待了太长时间，没有家人陪伴。我返回韩国，觉得这样能更快地表达立场、澄清误会，尽快解决问题”。

郑维罗透露，她的儿子会返回韩国，但没有透露具体时间。



否认接受三星特殊待遇



郑维罗在仁川国际机场接受记者采访后，立即被押解至首尔中央地方检察厅。

根据相关法律，检方对郑维罗的最长拘留时限为48小时，即持续至6月2日凌晨前。鉴于案情重大，预计检方最早会在6月1日晚请求法院签发逮捕证。

郑维罗2015年以“马术特长生”名义被韩国名校梨花女子大学招收。2016年年初，韩国媒体爆料，郑维罗通过走后门才进入梨花女大，且在校期间频繁耍大牌。

此外，三星集团被曝曾与崔顺实名下一家位于德国的企业签订价值182万美元的合同，用于资助郑维罗进行马术训练、购买马匹，还有她在欧洲的奢华生活。

郑维罗5月31日接受采访时说，她接受梨花女大取消学籍的决定，“我根本不去上学，所以取消我的学籍并没错。我甚至不知道自己的专业是什么。我根本不想上大学，一次也没想过”。

但郑维罗否认接受三星特殊待遇，声称母亲告诉她，她只是受到三星赞助的6名马术运动员之一。韩联社解读，郑维罗的言下之意是没有独自吃小灶，责任在于母亲。

2014年底，郑维罗曾在脸书网站发帖称，“怨你爹娘（穷）吧，有钱也是实力！”她此次解释称，当时她还太年轻，又在与人争吵，一怒之下写下那些话。

据悉，韩国“亲信干政”案独立检察组5月31日请求法院，就“走后门上大学”一案判处崔顺实7年徒刑；还请求判处已经引咎辞职的梨花女大校长5年徒刑，判处招生处长4年徒刑。

检方说，郑维罗所谓“怨你爹娘（穷）吧”的言论、崔顺实拒不认错的态度及涉案的“为人师表者”圆谎抵赖的表现，充分暴露出本案不是普通的升学弊案，而是幕后权贵及攀附权贵的教书育人者扰乱教育秩序的案件。





