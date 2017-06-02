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 第20版 体育
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楚天都市报电子版
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20 体育 2017.6.2 星期五
洪山体育馆别样过六一
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日上午，洪山体育馆训练馆内响起欢快的音乐，由洪山体育馆与军区艺凡幼儿园联合举办的“六一”文艺演出公益活动拉开帷幕。这是洪山体育馆首次以这种特殊的方式为小朋友们庆祝节日。
    为促进全民健身活动的开展，洪山体育馆在国际儿童节当日向军区艺凡幼儿园免费提供场地、音响等设施。“近两年，洪山馆作为国有大型场馆在多个节日都免费对外开放。儿童节免费开放运动场馆可能不会有太多小朋友来运动，所以想到为幼儿园免费提供场地的举措。”洪山体育馆馆长王美萍说。


   