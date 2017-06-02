查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 体育 ·广告 ·图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 ·苏宁宣布崔龙洙下课 ·洪山体育馆别样过六一 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 · 苏宁宣布崔龙洙下课 · 洪山体育馆别样过六一 20 体育 2017.6.2 星期五 洪山体育馆别样过六一 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日上午，洪山体育馆训练馆内响起欢快的音乐，由洪山体育馆与军区艺凡幼儿园联合举办的“六一”文艺演出公益活动拉开帷幕。这是洪山体育馆首次以这种特殊的方式为小朋友们庆祝节日。

为促进全民健身活动的开展，洪山体育馆在国际儿童节当日向军区艺凡幼儿园免费提供场地、音响等设施。“近两年，洪山馆作为国有大型场馆在多个节日都免费对外开放。儿童节免费开放运动场馆可能不会有太多小朋友来运动，所以想到为幼儿园免费提供场地的举措。”洪山体育馆馆长王美萍说。





