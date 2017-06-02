查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 体育 ·广告 ·图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 ·苏宁宣布崔龙洙下课 ·洪山体育馆别样过六一 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 · 苏宁宣布崔龙洙下课 · 洪山体育馆别样过六一 20 体育 2017.6.2 星期五 苏宁宣布崔龙洙下课 楚天都市报讯 据新华社电在前晚亚冠出局后，江苏苏宁足球俱乐部昨日宣布，主教练崔龙洙因个人原因向俱乐部提出辞职，俱乐部已经同意，苏宁将暂时由中方教练组率队训练、比赛，新的主帅人选正在积极寻找中。

崔龙洙去年7月1日正式走马上任，上赛季他率领江苏苏宁队取得联赛和足协杯双料亚军。不过在本赛季，苏宁一度积分垫底，目前11轮战罢只以1胜5平5负的战绩排在第13位，且仅比“副班长”多1分。但在亚冠赛场上苏宁战绩优异，所以亚冠也成为崔龙洙的“救命稻草”。遗憾的是，在5月31日晚，苏宁在淘汰赛第二回合较量中主场2比3不敌上海上港，以总分3比5出局。

有消息称，崔龙洙离开苏宁后或将重回首尔FC执教。





