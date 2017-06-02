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体育
2017.6.2 星期五
苏宁宣布崔龙洙下课
楚天都市报讯 据新华社电在前晚亚冠出局后，江苏苏宁足球俱乐部昨日宣布，主教练崔龙洙因个人原因向俱乐部提出辞职，俱乐部已经同意，苏宁将暂时由中方教练组率队训练、比赛，新的主帅人选正在积极寻找中。
崔龙洙去年7月1日正式走马上任，上赛季他率领江苏苏宁队取得联赛和足协杯双料亚军。不过在本赛季，苏宁一度积分垫底，目前11轮战罢只以1胜5平5负的战绩排在第13位，且仅比“副班长”多1分。但在亚冠赛场上苏宁战绩优异，所以亚冠也成为崔龙洙的“救命稻草”。遗憾的是，在5月31日晚，苏宁在淘汰赛第二回合较量中主场2比3不敌上海上港，以总分3比5出局。
有消息称，崔龙洙离开苏宁后或将重回首尔FC执教。