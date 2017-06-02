查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 体育 ·广告 ·图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 ·苏宁宣布崔龙洙下课 ·洪山体育馆别样过六一 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 · 苏宁宣布崔龙洙下课 · 洪山体育馆别样过六一 20 体育 2017.6.2 星期五 输球后，韩国济州联队满场追打日本球员 图文：全武行让亚洲足坛蒙羞 楚天都市报讯 图为：场面一片混乱



前晚进行的2017赛季亚冠联赛1/8决赛次回合的一场较量中，日本浦和红钻队以总比分3比2击败韩国济州联队，抢得了一个八强的席位。原本是一场精彩的强强对话，却在最后阶段演变成了一场全武行，韩国济州联队球员竟满场追打浦和红钻队球员，幸好没有造成人员受伤，不过这丑陋的一幕丢尽了亚洲足球的脸。



火爆冲突 不是首次上演



首回合，济州联以2比0获胜。次回合，顽强的浦和红钻在90分钟内连入两球，将双方的总比分拉至2比2平。加时赛，浦和红钻再入一球，将济州联逼到绝境，而此时，比赛已接近尾声。

在角旗区，一方为拖延时间护住皮球，一方则多人上前抢球，双方纠缠在一起。争执中，济州联替补球员白栋圭竟飞奔而至，用肘部将阿部勇树击倒在地，他也因此获得了一张红牌。比赛结束后，济州联仍然不依不饶，并开始追打浦和红钻后卫槙野智章，后者见势不妙，赶紧逃回休息室。赛后，济州联主教练赵城桓指责是浦和一方挑衅在先：“对方球员做出了一些很刺激我们球员的行为”，槙野智章则称自己是莫名其妙被对方追打，“感觉他们要杀了我的气势！”

这不是亚冠赛场第一次出现如此火爆的一幕。在2004年的亚冠联赛上，同为西亚的科威特卡迪斯亚队与卡塔尔萨德队进入到伤停补时阶段时，双方球员大打出手，最让人不可思议的是：先是球场保安冲进了场内，帮助卡迪斯亚球员追打卡塔尔人，随后科威特足协副主席竟然也冲入场内。



影响恶劣 警醒中超球队



尽管这一回不像当年那样恶劣，但也引来了亚洲之外诸多媒体的关注。赛后，亚足联表示，将调查整个事情的详细经过，再考虑进行相关的处罚。

尽管在这场比赛中，浦和红钻有多人也因为不冷静的举动而得到了黄牌，但较之一言不合就动手的济州联，他们已经足够冷静，特别是在最后冲突进一步升级时，他们没有正面相迎。正因为如此，很多海外网友表达了对浦和红钻的同情：“只是一场足球比赛，瞬间变成杀人游戏”、“韩国球员太可怕了，真当自己是世界足坛强国？！”

当年的斗殴事件发生后，亚足联进行了严厉的处罚：禁止卡迪斯亚队3年内参加亚冠赛事，卡迪斯亚队全体20名队员亚洲禁赛两年，并处以2万美元罚金。相信这一次，等待济州联的也将是重磅的罚单，至少明年济州联不会出现在亚冠的舞台上。

虽然斗殴事件与中超球队无关，但却是一面镜子，在提醒着我们，特别是即将出战八强战的广州恒大和上海上港，当面对对手的挑衅或粗野的铲抢时，我们一定要控制好自己的情绪，否则不仅有损球队的利益，也会让整个中超的形象就此扫地。叶青





