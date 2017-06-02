查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第19版 文娱
·图文：马行千里不洗泥沙
·免费培训月嫂和催乳师
·广告：湖北日报新闻客户端
·图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子”
·广告：湖北日报新闻客户端
·图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 养生
第13版 : 教育
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 荆楚楷模
第17版 : 健康资讯
第18版 : 夕阳晚晴
第19版 : 文娱
第2版 : 要闻
第20版 : 体育
第21版 : 国际
第22版 : 国内
第23版 : 周刊·餐谋团
第24版 : 周刊食字街
第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越
第4版 : 寻访身边好少年
第5版 : 寻访身边好少年
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：马行千里不洗泥沙
·
免费培训月嫂和催乳师
·
广告：湖北日报新闻客户端
·
图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩
·
广告：湖北日报新闻客户端
·
图文：《封神演义》要变大片乌尔
19
文娱
2017.6.2 星期五
图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部
楚天都市报讯 图为：乌尔善
楚天都市报讯（记者戎钰）连续执导了《画皮》和《寻龙诀》两部特效大片后，怪才导演乌尔善要玩一把更大的了。楚天都市报记者昨悉，根据经典文学《封神演义》改编、由乌尔善执导的系列电影《封神》已经启动，惊人的是，该系列将一次拍三部。《画皮》和《寻龙诀》上映时，乌尔善都曾在接受楚天都市报记者采访时表示，自己从小就对《封神演义》中的奇幻故事非常着迷，希望中国电影工业能尽快发展成熟，有足以支撑这个“第一国民神话”的特效技术，把“武王伐纣”的故事搬上大银幕。
由于《画皮》和《寻龙诀》都获得了巨大的商业成功，乌尔善的个人能力也得到业界充分认可。如今时机已到，终于有金主把这个项目交给了乌尔善。
记者获悉，《捉妖记》出品人、著名电影人江志强将担任《封神》三部曲的制片人，辅助完成这项浩大工程。此外，好莱坞经典系列电影《指环王》的制片人巴里·M·奥斯本、张艺谋经典作品《活着》的编剧芦苇、著名美术指导叶锦添等业界大腕都将加盟。
但对于最重要的演员部分，乌尔善接受记者采访时表示，其实这个项目从2014年就开始筹备了，此前已经通过海选征集演员，但具体主角人选还未最终敲定。据介绍，影片计划于明年开机，拍摄期约2年，从2020年起每年上映一部。