查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 文娱 ·图文：马行千里不洗泥沙 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：马行千里不洗泥沙 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：《封神演义》要变大片乌尔 19 文娱 2017.6.2 星期五 图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部 楚天都市报讯 图为：乌尔善



楚天都市报讯（记者戎钰）连续执导了《画皮》和《寻龙诀》两部特效大片后，怪才导演乌尔善要玩一把更大的了。楚天都市报记者昨悉，根据经典文学《封神演义》改编、由乌尔善执导的系列电影《封神》已经启动，惊人的是，该系列将一次拍三部。《画皮》和《寻龙诀》上映时，乌尔善都曾在接受楚天都市报记者采访时表示，自己从小就对《封神演义》中的奇幻故事非常着迷，希望中国电影工业能尽快发展成熟，有足以支撑这个“第一国民神话”的特效技术，把“武王伐纣”的故事搬上大银幕。

由于《画皮》和《寻龙诀》都获得了巨大的商业成功，乌尔善的个人能力也得到业界充分认可。如今时机已到，终于有金主把这个项目交给了乌尔善。

记者获悉，《捉妖记》出品人、著名电影人江志强将担任《封神》三部曲的制片人，辅助完成这项浩大工程。此外，好莱坞经典系列电影《指环王》的制片人巴里·M·奥斯本、张艺谋经典作品《活着》的编剧芦苇、著名美术指导叶锦添等业界大腕都将加盟。

但对于最重要的演员部分，乌尔善接受记者采访时表示，其实这个项目从2014年就开始筹备了，此前已经通过海选征集演员，但具体主角人选还未最终敲定。据介绍，影片计划于明年开机，拍摄期约2年，从2020年起每年上映一部。





