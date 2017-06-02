查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 文娱 ·图文：马行千里不洗泥沙 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：马行千里不洗泥沙 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：《封神演义》要变大片乌尔 19 文娱 2017.6.2 星期五 儿童节发布“洗脑神曲” 图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子” 楚天都市报讯 图为：卢正雨（右）与合唱者杨迪



楚天都市报讯（记者戎钰）谁敢在儿童节这个喜庆的日子里教人对付“熊孩子”？当然是某些未婚未育、还体会不到“他还是个孩子啊”无奈的成年人啦。昨日，周星驰的爱徒、在网络上爆红的新人导演卢正雨针对儿童节发布了一首“洗脑神曲”，教网友如何击退亲戚家的“熊孩子”。

卢正雨之所以能被挑剔的周星驰收之麾下，全靠他早几年创作的那些爆笑网剧，熟悉的无厘头路数，一看就是星爷门徒。而在与周星驰合作了《西游降魔篇》和《美人鱼》后，卢正雨也坐上导演位，首次执导的新片《绝世高手》将于暑期档上映。

在卢正雨的成名作《大侠卢小鱼》里，有一集专门教大家如何对付形形色色的“熊孩子”。过了这么多年，他还是没有放下未育人士的执念，又亲自演唱了这首《他还只是个孩子》，哭诉被不听话的孩子“摔烂我的iphone7，往我身上吐东西，吃饭对着我放屁，踢翻我电脑主机”，而后送上三招：聊聊成绩、送点习题、劝他补习，以及最重要的喊话各位家长，“没有人天生就是熊孩子，以后不要用‘他还只是个孩子’作为借口了。”

这首神曲一经发布立刻被年轻网友疯狂刷屏，大家怪卢正雨没有早点创作这首歌，“如果春节看到这首歌，我手机里的游戏就不会被亲戚家孩子卸载了……”





