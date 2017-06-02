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文娱
2017.6.2 星期五
儿童节发布“洗脑神曲”
图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子”
楚天都市报讯 图为：卢正雨（右）与合唱者杨迪
楚天都市报讯（记者戎钰）谁敢在儿童节这个喜庆的日子里教人对付“熊孩子”？当然是某些未婚未育、还体会不到“他还是个孩子啊”无奈的成年人啦。昨日，周星驰的爱徒、在网络上爆红的新人导演卢正雨针对儿童节发布了一首“洗脑神曲”，教网友如何击退亲戚家的“熊孩子”。
卢正雨之所以能被挑剔的周星驰收之麾下，全靠他早几年创作的那些爆笑网剧，熟悉的无厘头路数，一看就是星爷门徒。而在与周星驰合作了《西游降魔篇》和《美人鱼》后，卢正雨也坐上导演位，首次执导的新片《绝世高手》将于暑期档上映。
在卢正雨的成名作《大侠卢小鱼》里，有一集专门教大家如何对付形形色色的“熊孩子”。过了这么多年，他还是没有放下未育人士的执念，又亲自演唱了这首《他还只是个孩子》，哭诉被不听话的孩子“摔烂我的iphone7，往我身上吐东西，吃饭对着我放屁，踢翻我电脑主机”，而后送上三招：聊聊成绩、送点习题、劝他补习，以及最重要的喊话各位家长，“没有人天生就是熊孩子，以后不要用‘他还只是个孩子’作为借口了。”
这首神曲一经发布立刻被年轻网友疯狂刷屏，大家怪卢正雨没有早点创作这首歌，“如果春节看到这首歌，我手机里的游戏就不会被亲戚家孩子卸载了……”