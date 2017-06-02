查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 文娱 ·图文：马行千里不洗泥沙 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩子” ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：《封神演义》要变大片乌尔善一次拍三部 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：马行千里不洗泥沙 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：周星驰爱徒教你对付“熊孩 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：《封神演义》要变大片乌尔 19 文娱 2017.6.2 星期五 余秋雨新书《泥步修行》昨日发布，他说—— 图文：马行千里不洗泥沙 楚天都市报讯 □楚天都市报记者徐颖通讯员韩澍东



昨日，在河北廊坊举行的第27届全国书博会上，著名学者余秋雨携全新散文著作《泥步修行》亮相新书分享会。余秋雨称这是他关于修行的第一本书，也是他的最后一本，写完这本就不太想写了。这话，让喜爱余秋雨的读者有点不太能接受。



为什么又要“封笔”他说：突然发现自己写得太多，堆成书墙太吓人



《泥步修行》是余秋雨系统阐释人生修行的归结性著作，由长江文艺出版社独家首次出版，所有篇目从未公开发表。全书分为“上部：破惑”“中部：问道”“下部：安顿”。与他过去写文化散文的大视野相比，这本书更偏重个人人生感悟。

昨天亮相书博会的余秋雨说，今后不再做大型演讲，也不太想写书了，《泥步修行》是他关于人生修行的第一本书，也是他的最后一本。为何作此决定？余秋雨提到他5月在中国美术馆举行“余秋雨翰墨展”，布展方特别将他所出版的书，包括中文版、英文版、日文版、韩文版及各种盗版都摆出来，做成了一面书墙。余秋雨称看到这面书墙才意识到已写了太多太多，所以不能再写，不能再继续消耗全球华人读者那么多时间。在想着要封笔的时候，觉得还有修行这种类型的书没写，《泥步修行》就这样诞生了。

多年前余秋雨也传出过“封笔之作”的消息，不过后来他表示是媒体误读。此次也有读者表示，余秋雨此刻不想再写，也许以后还有想写的时候，不要过早下定论为好。



对“假冒余秋雨语录”他说：或许是语文老师误导了他们



在多次出席读书分享活动时，余秋雨都曾提到过很多假借他的名义杜撰的格言美句。以前他表示，无法理解杜撰者是什么心态，既然写得这么动情，为何要假借名人之名？

而这次在《泥步修行》发布会上，余秋雨却对此表示了理解。“这些文字尽管与我的笔墨风格南辕北辙，但内容上却没有什么污渍，都在谈论人生哲理……处处闪动着一种涂了粉彩、戴了面具出场的可爱天真。我想，误会的起点是他们的语文老师对我的过度推荐，让他们误以为借我的名字可以让写出来的人生哲理引起广泛关注。如是这样，那他们对人生哲理的孜孜矻矻、如醉如痴，正反映了当代青年对重大命题的憧憬和饥渴。我觉得应该珍重他们的这种情怀。”



面对各种针对自己的争议他说：马行千里，不洗泥沙



每一位作家出名，有喜欢他的人，也有不喜欢他的人。余秋雨说，人生要做到“立”可能比较容易，比如过上好一点的生活，建立好一点的人际关系，但人到中年，“破惑”更难，比如破“位之惑”“财之惑”“名之惑”，特别是破“名之惑”。他推崇八个字：马行千里，不洗泥沙。“一匹千里马要走很远，身上肯定有很多的尘土和泥沙，整天花时间在河里洗澡，这样的马还能是千里马吗？”

他说，争斗增加彼此的仇恨，争斗削减生命的规模、精彩度。现在很多中国国学普及，把古代朝廷的阴谋当做中国智慧到处传达，这是一种误读。





