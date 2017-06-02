查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 夕阳晚晴 ·九头鸟38 ·杀人动机34 ·那些青春闪亮的名字 ·这一跤，把海外的儿孙摔回来了 ·葡萄熟啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 九头鸟38 · 杀人动机34 · 那些青春闪亮的名字 · 这一跤，把海外的儿孙摔回来了 · 葡萄熟啦 18 夕阳晚晴 2017.6.2 星期五 这一跤，把海外的儿孙摔回来了 楚天都市报讯 □孝感陈世高（85岁）



我虽然85岁了，仗着身体好，什么事都亲力亲为。

4月的一天，我吃过午餐，脱掉衣服，在后院挖树，不想用力过猛，脚跟未站稳，摔跤倒地。我忍着钻心的剧痛往屋里爬，跟小儿子打电话。他和侄孙子急忙赶来，开车把我送到医院，诊断结果为骸骨骨折。

我的小儿子告诉在美国的哥哥，说，爸爸摔跤骸骨骨折，卧床不起，生活完全不能自理。马上，我的女儿又告诉我，说，你的大儿子和大孙子，要回国看望你。

我听了激动不已。大儿子和大孙子晨晨有二十多年没有回国探亲，我对他们非常想念。我扳着手指头算，盼他们早日回家。那天晚上10点，大儿子、大孙子终于回到了家，一进门就同全家人握手拥抱。

大儿子说，因为他的妻子执教不能请假，他便和儿子分别放下紧张繁重的工作和学业，请假回国。弟弟妹妹问他在美国的工作如何，他自豪地说，他在美国做电脑设计工作，虽然年至花甲，仍然往来美国各州和其他国家，并且在计算机领域有所建树；儿子晨晨正值青春年华，是一名攻读数学专业的硕士。

细心的大儿子给我带回了一些药品和保健品，还为我买了衣服和笔记本电脑等，并且开始不离左右地照顾我的起居。一连9天时间，大儿子与他的妹妹、弟弟三家人天天齐集一堂，我家里一时间热闹非凡。大家开怀畅谈，叙旧情谈新谊，欢声笑语，亲情浓浓，其乐融融。

人逢喜事精神爽，儿孙们欢乐一堂，我心情异常舒畅。在儿女们的精心护理和照顾下，我的疼痛大大减轻，骨折也愈合得快，现在拄着拐棍能行走，生活基本上能自理。

看来，亲情慰藉是一副治病的良剂啊！





