查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 夕阳晚晴 ·九头鸟38 ·杀人动机34 ·那些青春闪亮的名字 ·这一跤，把海外的儿孙摔回来了 ·葡萄熟啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 九头鸟38 · 杀人动机34 · 那些青春闪亮的名字 · 这一跤，把海外的儿孙摔回来了 · 葡萄熟啦 18 夕阳晚晴 2017.6.2 星期五 那些青春闪亮的名字 楚天都市报讯 □武汉周保国（54岁）



阳春三月，万紫千红。思乡心切，老同学袁宗海从澳大利亚归来。敦实，厚道，腼腆，一如当年的轮廓和姿态。与之拥抱，隐约能感受到大海的雄浑，也能呼吸到谷子的清香。如今他是太阳能和空调领域的专家，号召力强，振臂一呼，五十多位高中同学自四面八方启程，云集故乡仙桃市，将张沟镇张沟宾馆塞得满满当当。我跻身其中，听故事，饮美酒，品妈妈的味道，贪婪地享受这曼妙的时光！

众人目光交织、心石碰撞的时候，凤兰同学最是忙碌。她在一堆堆人群中飞来飞去，像一只美丽而又快乐的小燕子。同车往返时，我感觉和她第一次见面似的。另一位同学翠平反复“诱导”，我才想起，这只小燕子的闺巢就在我母亲娘家的那个村庄。翠平是白衣天使，责任重大，闲暇不多；笑若桃花，乐于助人，个子高挑得让人过目难忘。

三十多年前，建平带我去她的单身宿舍，吃了她亲手烧制的一盘土豆。她和杨勇、张华、德姣、玉枝、志玲、爱丽等同学的歌声，还有化波的演说、建华的导游、佑枝的询问、林舫的囧事、远新的祝福，以及祝斌等四位猛士的“酒后赤膊健美操”，一一将我带回青葱时代。

母校张沟中学己不复存在，但那块地，那份思念，谁也搬不动。高中毕业后，天各一方。在2017年这个春日里，一拨五十多岁的同学，顽童般地欢聚在故乡。斗转星移，沧海桑田。谁还记得你的名字，谁还记得你青涩的面容？不经意间，谁会与你擦肩而过，谁会与你不期而遇？人生就是这样，记忆如流水，聚散有机缘。





