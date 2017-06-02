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18
夕阳晚晴
2017.6.2 星期五
那些青春闪亮的名字
楚天都市报讯 □武汉周保国（54岁）
阳春三月，万紫千红。思乡心切，老同学袁宗海从澳大利亚归来。敦实，厚道，腼腆，一如当年的轮廓和姿态。与之拥抱，隐约能感受到大海的雄浑，也能呼吸到谷子的清香。如今他是太阳能和空调领域的专家，号召力强，振臂一呼，五十多位高中同学自四面八方启程，云集故乡仙桃市，将张沟镇张沟宾馆塞得满满当当。我跻身其中，听故事，饮美酒，品妈妈的味道，贪婪地享受这曼妙的时光！
众人目光交织、心石碰撞的时候，凤兰同学最是忙碌。她在一堆堆人群中飞来飞去，像一只美丽而又快乐的小燕子。同车往返时，我感觉和她第一次见面似的。另一位同学翠平反复“诱导”，我才想起，这只小燕子的闺巢就在我母亲娘家的那个村庄。翠平是白衣天使，责任重大，闲暇不多；笑若桃花，乐于助人，个子高挑得让人过目难忘。
三十多年前，建平带我去她的单身宿舍，吃了她亲手烧制的一盘土豆。她和杨勇、张华、德姣、玉枝、志玲、爱丽等同学的歌声，还有化波的演说、建华的导游、佑枝的询问、林舫的囧事、远新的祝福，以及祝斌等四位猛士的“酒后赤膊健美操”，一一将我带回青葱时代。
母校张沟中学己不复存在，但那块地，那份思念，谁也搬不动。高中毕业后，天各一方。在2017年这个春日里，一拨五十多岁的同学，顽童般地欢聚在故乡。斗转星移，沧海桑田。谁还记得你的名字，谁还记得你青涩的面容？不经意间，谁会与你擦肩而过，谁会与你不期而遇？人生就是这样，记忆如流水，聚散有机缘。