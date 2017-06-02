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18
夕阳晚晴
2017.6.2 星期五
杀人动机34
楚天都市报讯 海岩金凌云著九州出版社
郝队希望听到的，根本就是另一个故事
“包大胆”是个大老板，企业名流，其实就是个卖保健品的。不过，在电视广告上，他们绝口不提保健品，口口声声说的都是“尖端生命科技”。
我听说有些卖烤串儿的用老鼠肉冒充羊肉，包大胆干的事情跟他们差不多。只不过，他的包装更高级，生意做得更大，影响也更加恶劣……网上有消息说，包大胆的公司被查封了，他本人也被警察抓了。除了广告欺诈和制售伪劣产品之外，网上传言，他还涉嫌雇凶杀人，受害人是一个在他公司里卧底的记者……
胆子果然很大，包大胆名不虚传！
不过，这跟我有什么关系？我就是个送快递的，我不认识什么大老板，也不认识什么包大胆！看到我一头雾水的样子，郝队又亮出了另一张照片。
他说：“这个人呢，你认识吗？”照片上是另一个男人，眼睛很小，鼻子很尖，嘴唇很薄，头发比郝队的还短，皮肤好像也比郝队的更黑，一看就是个狠角色，给人的感觉很阴险。我摇了摇头：“不认识。”郝队仍然举着照片：“他姓霍，外号叫柴伙，有印象吗？”我又看了看照片，继续摇头：“没印象。”他说：“曹克呢，曹克也没有跟你提起过这个人吗？”我说：“没有。”他说：“你再想想。”我说：“想不起来。”郝队收起了照片，仍然不动声色，口气不紧不慢。他说：“现在想不起来不要紧，我们还有一点时间。你什么时候能想起来，什么时候想改口都可以，不过，最好不要拖太久！”
什么意思？什么情况？我必须认识一个叫“柴伙”的人吗？我有点儿慌了。我突然感觉胸闷，好像胸腔里的一大半空气被抽走了似的。郝队终于触碰到了我心里最软弱的那个地方，那是一个可怕的地方。他希望我能改个说法，那么我的这个故事就算是白讲了。我废了那么多话，原来他一直都不相信。他希望听到的，根本就是另一个故事。
那是一个什么样的故事呢？
一个叫包大胆的男人，和一个叫高丽丽的女孩，保持着一种很奇怪的关系。有一天，包大胆决定把高丽丽甩开，但是高丽丽掌握了他一个不可告人的秘密，无休无止地对他进行敲诈。包大胆为此而惶惶不可终日，他想要保守这个秘密，于是他找到了一个叫柴伙的男人。柴伙又找到了另外两个年轻人，一个叫曹克，另一个叫毛标。在一个风雨交加的夜晚，曹克和毛标尾随高丽丽来到安达家园，他们轻轻松松地就把高丽丽打晕了，突然看到楼底下正在发生一件类似的事情，出于某种奇怪的心理，他们用手机拍了下来。没想到高丽丽突然醒了，一声尖叫，惊动了楼下的凶手。慌乱中，他们扯破了高丽丽的领口，也打坏了电视。最后，他们把高丽丽推下楼去，夺门而出，跳进电梯井，躲过了另一拨凶手的追杀……
下期预告：这个案子确实给他们的售楼业务带来了很大的负面影响