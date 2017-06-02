查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 夕阳晚晴 ·九头鸟38 ·杀人动机34 ·那些青春闪亮的名字 ·这一跤，把海外的儿孙摔回来了 ·葡萄熟啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 九头鸟38 · 杀人动机34 · 那些青春闪亮的名字 · 这一跤，把海外的儿孙摔回来了 · 葡萄熟啦 18 夕阳晚晴 2017.6.2 星期五 杀人动机34 楚天都市报讯 海岩金凌云著九州出版社



郝队希望听到的，根本就是另一个故事



“包大胆”是个大老板，企业名流，其实就是个卖保健品的。不过，在电视广告上，他们绝口不提保健品，口口声声说的都是“尖端生命科技”。

我听说有些卖烤串儿的用老鼠肉冒充羊肉，包大胆干的事情跟他们差不多。只不过，他的包装更高级，生意做得更大，影响也更加恶劣……网上有消息说，包大胆的公司被查封了，他本人也被警察抓了。除了广告欺诈和制售伪劣产品之外，网上传言，他还涉嫌雇凶杀人，受害人是一个在他公司里卧底的记者……

胆子果然很大，包大胆名不虚传！

不过，这跟我有什么关系？我就是个送快递的，我不认识什么大老板，也不认识什么包大胆！看到我一头雾水的样子，郝队又亮出了另一张照片。

他说：“这个人呢，你认识吗？”照片上是另一个男人，眼睛很小，鼻子很尖，嘴唇很薄，头发比郝队的还短，皮肤好像也比郝队的更黑，一看就是个狠角色，给人的感觉很阴险。我摇了摇头：“不认识。”郝队仍然举着照片：“他姓霍，外号叫柴伙，有印象吗？”我又看了看照片，继续摇头：“没印象。”他说：“曹克呢，曹克也没有跟你提起过这个人吗？”我说：“没有。”他说：“你再想想。”我说：“想不起来。”郝队收起了照片，仍然不动声色，口气不紧不慢。他说：“现在想不起来不要紧，我们还有一点时间。你什么时候能想起来，什么时候想改口都可以，不过，最好不要拖太久！”

什么意思？什么情况？我必须认识一个叫“柴伙”的人吗？我有点儿慌了。我突然感觉胸闷，好像胸腔里的一大半空气被抽走了似的。郝队终于触碰到了我心里最软弱的那个地方，那是一个可怕的地方。他希望我能改个说法，那么我的这个故事就算是白讲了。我废了那么多话，原来他一直都不相信。他希望听到的，根本就是另一个故事。

那是一个什么样的故事呢？

一个叫包大胆的男人，和一个叫高丽丽的女孩，保持着一种很奇怪的关系。有一天，包大胆决定把高丽丽甩开，但是高丽丽掌握了他一个不可告人的秘密，无休无止地对他进行敲诈。包大胆为此而惶惶不可终日，他想要保守这个秘密，于是他找到了一个叫柴伙的男人。柴伙又找到了另外两个年轻人，一个叫曹克，另一个叫毛标。在一个风雨交加的夜晚，曹克和毛标尾随高丽丽来到安达家园，他们轻轻松松地就把高丽丽打晕了，突然看到楼底下正在发生一件类似的事情，出于某种奇怪的心理，他们用手机拍了下来。没想到高丽丽突然醒了，一声尖叫，惊动了楼下的凶手。慌乱中，他们扯破了高丽丽的领口，也打坏了电视。最后，他们把高丽丽推下楼去，夺门而出，跳进电梯井，躲过了另一拨凶手的追杀……

下期预告：这个案子确实给他们的售楼业务带来了很大的负面影响





