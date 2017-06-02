查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 夕阳晚晴 ·九头鸟38 ·杀人动机34 ·那些青春闪亮的名字 ·这一跤，把海外的儿孙摔回来了 ·葡萄熟啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 九头鸟38 · 杀人动机34 · 那些青春闪亮的名字 · 这一跤，把海外的儿孙摔回来了 · 葡萄熟啦 18 夕阳晚晴 2017.6.2 星期五 九头鸟38 楚天都市报讯 周古平著长江出版社

冰心儿童图书奖屈原文化奖湖北文学奖获奖作品



灵人之祖



打开松鼠爷爷变成的宝书，一个奇异的故事展现在小伙伴们的眼前——

古老的云梦泽曾是上天垂爱的一片沃土，那里有着世界上最华丽的绸缎，最香醇的老酒，最美丽的姑娘，也有最动人的歌谣……

云梦古国有一位智慧的长者，他就是老国王灵慧大人。

老国王的三个儿子不仅都长相俊秀，而且个个天资聪颖，尤其是最小的儿子小小灵慧，他有过目不忘的本领，有奇特的动手能力，他能用肚脐眼说话，用耳朵看书。

可是，出头的椽子先烂。

他的两个哥哥早已想挣脱父亲的庇护，拥揽大权，他们俩决定为自己的权力之路扫平障碍——除掉自己的亲弟弟小小灵慧。他们瞅准了时机。

第二年春天，整个云梦古国遭受大灾。

到处都在流传一个谣言——是老国王的小儿子招致了这场灾难……

连大臣们也说：“国王，除了您的小儿子，在这片土地上，还有谁不到十岁就能长到三四米高？还有谁的肚脐眼能说话？还有谁的耳朵能看书？还有谁一出生浑身就长满了长毛？还有谁的毛发是金黄色的？还有谁身上的毛像草一样长，一年又一年，剪过一遍又一遍？只有野兽和妖魔的身体才会长满了像蒿草般的毛！”

老国王无力地说道：“他的确是不同于常人，可是……可是，他只是一个孩子，他能做什么呢？他没有伤害任何人啊。”“等他长大了，那就更可怕了！他可是一个野人，一个妖怪！”大臣们高声喧哗起来。“野人，野人……祭天！祭天……”群情激奋，呼声震天。

一场宫廷政变瞬间改写了一切。所幸在国王忠诚的仆人的帮助下，小小灵慧逃出了王宫，逃出了云梦古国。可是这个昔日最受宠爱的孩子从此成了无依无靠的孤儿，流亡他乡。

渐渐地，他长大了，穿过了荆棘，越过了沟壑，漂过了河流……他浑身金黄色的毛发越长越长，包裹了全身。

他的身躯高得像一座魁梧的小塔……

有一天，他在湖边喝水的时候，忽然看到像有一只雪白的“小鹿”在水中挣扎，他奋不顾身地将“小鹿”救到岸上，却发现那原来是一位美丽的姑娘。

这位姑娘原来是一位部族公主，不小心掉进了湖中。公主不仅不嫌弃他那一身金黄色的毛发，反而爱上了他的与众不同，嫁给了他。

从此，他结束了流浪的生涯，和他美丽聪慧的妻子在那荒无人迹的地方繁衍后代。他用自己毕生的精力和智慧创造了世界上最美的地方——玲珑魔城。

渐渐地，一个与世隔绝的新的种族诞生了——灵人族！灵人拥有非凡的智慧，还和他们的祖先一样，有着长长的毛发和高大威武的身材。在这里，灵人们视任何种族、任何肤色的人为丑陋。

一代代的灵人，在越来越神奇的玲珑魔城之中，创建了一种新的美、新的世界和新的文明……

下期预告：宝书带路





