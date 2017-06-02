九头鸟38杀人动机34那些青春闪亮的名字这一跤，把海外的儿孙摔回来了葡萄熟啦
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 第18版 夕阳晚晴
·九头鸟38
·杀人动机34
·那些青春闪亮的名字
·这一跤，把海外的儿孙摔回来了
·葡萄熟啦
楚天都市报电子版
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18 夕阳晚晴 2017.6.2 星期五
九头鸟38
    楚天都市报讯 周古平著长江出版社
    冰心儿童图书奖屈原文化奖湖北文学奖获奖作品

    灵人之祖

    打开松鼠爷爷变成的宝书，一个奇异的故事展现在小伙伴们的眼前——
    古老的云梦泽曾是上天垂爱的一片沃土，那里有着世界上最华丽的绸缎，最香醇的老酒，最美丽的姑娘，也有最动人的歌谣……
    云梦古国有一位智慧的长者，他就是老国王灵慧大人。
    老国王的三个儿子不仅都长相俊秀，而且个个天资聪颖，尤其是最小的儿子小小灵慧，他有过目不忘的本领，有奇特的动手能力，他能用肚脐眼说话，用耳朵看书。
    可是，出头的椽子先烂。
    他的两个哥哥早已想挣脱父亲的庇护，拥揽大权，他们俩决定为自己的权力之路扫平障碍——除掉自己的亲弟弟小小灵慧。他们瞅准了时机。
    第二年春天，整个云梦古国遭受大灾。
    到处都在流传一个谣言——是老国王的小儿子招致了这场灾难……
    连大臣们也说：“国王，除了您的小儿子，在这片土地上，还有谁不到十岁就能长到三四米高？还有谁的肚脐眼能说话？还有谁的耳朵能看书？还有谁一出生浑身就长满了长毛？还有谁的毛发是金黄色的？还有谁身上的毛像草一样长，一年又一年，剪过一遍又一遍？只有野兽和妖魔的身体才会长满了像蒿草般的毛！”
    老国王无力地说道：“他的确是不同于常人，可是……可是，他只是一个孩子，他能做什么呢？他没有伤害任何人啊。”“等他长大了，那就更可怕了！他可是一个野人，一个妖怪！”大臣们高声喧哗起来。“野人，野人……祭天！祭天……”群情激奋，呼声震天。
    一场宫廷政变瞬间改写了一切。所幸在国王忠诚的仆人的帮助下，小小灵慧逃出了王宫，逃出了云梦古国。可是这个昔日最受宠爱的孩子从此成了无依无靠的孤儿，流亡他乡。
    渐渐地，他长大了，穿过了荆棘，越过了沟壑，漂过了河流……他浑身金黄色的毛发越长越长，包裹了全身。
    他的身躯高得像一座魁梧的小塔……
    有一天，他在湖边喝水的时候，忽然看到像有一只雪白的“小鹿”在水中挣扎，他奋不顾身地将“小鹿”救到岸上，却发现那原来是一位美丽的姑娘。
    这位姑娘原来是一位部族公主，不小心掉进了湖中。公主不仅不嫌弃他那一身金黄色的毛发，反而爱上了他的与众不同，嫁给了他。
    从此，他结束了流浪的生涯，和他美丽聪慧的妻子在那荒无人迹的地方繁衍后代。他用自己毕生的精力和智慧创造了世界上最美的地方——玲珑魔城。
    渐渐地，一个与世隔绝的新的种族诞生了——灵人族！灵人拥有非凡的智慧，还和他们的祖先一样，有着长长的毛发和高大威武的身材。在这里，灵人们视任何种族、任何肤色的人为丑陋。
    一代代的灵人，在越来越神奇的玲珑魔城之中，创建了一种新的美、新的世界和新的文明……
下期预告：宝书带路


 