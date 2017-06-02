查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 荆楚楷模 ·图文：监利“食监包公”感动“大爱小城” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：监利“食监包公”感动“大 16 荆楚楷模 2017.6.2 星期五 监管近千户餐饮从未出事故 年仅55岁以身殉职 图文：监利“食监包公”感动“大爱小城” 楚天都市报讯 图为：瞿祥剑生前向商户发放食品安全宣传单

图为：瞿祥剑生前的办公桌



□楚天都市报记者简俊晖通讯员苗学锋刘蜜



监利县食品药品监督管理局容城食药监管所，在岗位公示牌上，依然贴着瞿祥剑身穿制服、面露微笑的照片，好像他从未离开这片“大爱小城”，仍为大家守护舌尖上的安全。然而，他真的永远地离开了。

瞿祥剑是容城食药监所社会餐饮监管二队副队长。今年4月7日，他还忙于食品监督抽检，4天后却因胰腺炎恶化离世，年仅55岁。经相关部门层层推荐，省委宣传部组织评审，瞿祥剑当选为2017年5月荆楚楷模月度人物。



商户眼里的瞿老伯：“为人和气但检查严格”



4月7日，瞿祥剑拖着病体，一早来到监利县城新开张的夏埠村糕点店，开展食品安全监督。为了不影响店里的生意，他采取抽样送检方式。“瞿老伯没架子，人总是笑呵呵的，检查卫生却毫不马虎。”糕点店老板刘国洋说：“我有10多年开店经验，觉得店里的食品卫生还不错，瞿老伯却提醒我‘天热了，蚊子、苍蝇马上就多了，你要尽快把灭蝇灯装起来。’”

近日，楚天都市报记者来到这家蛋糕店时，看到店里已装了两盏灭蝇灯。“瞿老伯说好来检查的，我现在整改了，他却看不到了。”刘国洋哽咽着说，“瞿老伯每次都是自己掏钱买抽样用的蛋糕，我要送给他，他一次都没要。”

那次检查，是瞿祥剑的最后一班岗。4月8日，由于胰腺炎突然加重，瞿祥剑入院治疗，4月11日不幸离世。

监利县城餐饮老板朱元翘，“东方之星”沉船事故发生时，安排遇难者家属免费就餐花去几十万元，受到各级政府表彰。“即便这样，瞿队长对我盯得照样很紧，中高考期间豆浆要抽检，四季豆不让上桌；有时工作做完了，留他吃便饭都不肯。我开了十几年餐馆，瞿队长就盯了我十几年。现在他走了，我好长时间都缓不过来。”朱元翘说。

容城镇食药监管所所长魏江陵说：“2007年我跟他一起下乡，回来太晚，他请我去他家吃便饭，当时他家连个像样的饭桌都没有，我们就把一个盆翻过来，上面盖张板子放菜。”



监管对象眼里的瞿队长：“没想到他会帮我跑贷款”



有人说，监管者跟被监管对象势同水火。监利县的白酒小作坊老板李传明却说，瞿队长和他们是鱼水关系。

李传明回忆，2015年瞿祥剑2次抽检他的作坊，2次都不达标，被责令整顿。因为作坊是李传明夫妇下岗后用全部积蓄开的，“瞿队长这个时候要封作坊，要罚款，我就觉得他是故意跟我过不去。”李传明说，跟瞿祥剑好说歹说，但他坚持执行规定，并解释：“我这是对你负责，也是帮你对消费者负责。”

慢慢地，李传明开始正视问题。但苦于没有资金，无法添置设备、完成整改。“难道真的要关门吗？”就在李传明绝望之际，瞿祥剑打来电话说：“我找了银行的熟人，应该很快就能帮你把贷款办下来。”

“当时我完全没有想到，他竟会帮我跑贷款。”回想起从瞿祥剑手中接过5万元贷款的情景，李传明湿了眼角，“他还费尽周折联系技术人员，指导我店里进行技术升级”。如今，李传明的作坊不仅起死回生，还因产品质量提高，每天营业额是整改前的3倍。



同事眼里的瞿大哥：“他总把压力留给自己”



2015年6月，“东方之星”游轮在监利江面翻沉，监利成为营救主战场，被誉为“大爱小城”。为保障遇难者家属和营救人员的饮食安全，瞿祥剑日夜奔波在各餐饮单位巡查。

同事秦聪回忆：“2015年6月3日，凌晨5时30分左右，当时下着大雨，瞿大哥打电话叫我一起去凯瑞酒店检查。”检查酒店留样柜，瞿祥剑发现留样只写了日期，没写具体时间，当即要求酒店负责人改正。“这样劳累十多天，他没有半句怨言。”秦聪说，每年中高考护考，瞿祥剑也总是申请到最远的地方去，每天早晨五点以前就赶到监管地，对师生早中晚餐的菜式选择、烹制方式、留样要求，都一一把关。“瞿大哥总是照顾我们，把压力留给自己。”有段时间，同事郑莉的小孩要考大学，分工时，瞿祥剑就把最重最难的活揽过去，“你们回去吧，我来收尾。”“老瞿，你赶紧去医院，剩下的几家我来检查。”“没事，我再坚持下。”这是4月7日，瞿祥剑最后一次进行食品监督抽检时，同事汪敏与他的对话。“当时，我看老瞿说话都是咬着牙齿，”汪敏哽咽着说：“我叫他先回去，他说等一起抽检完了再回家，没想到从此与我们阴阳相隔！我们失去了一位好兄长、好战友……”

4月10日，同事陈诚和樊江平都接到了瞿大哥的电话，“他说自己在武汉住院，单位上的事辛苦我们了，所里还有几个申办食品经营许可证的，要我们去勘察。”时至今日，樊江平也不愿相信，对自己照顾有加的好队长、老大哥就这样走了。



领导眼里的老瞿:“干工作他是拼命三郎”



瞿祥剑生前办公桌上的台灯，装在工作包里的钉锤，都是他最亲密的伙伴。

容城镇食药监管所副所长刘礼军指着钉锤说，该所给每个监管对象都发放了公示牌，上面有监管对象的食品安全承诺书、监督员照片、姓名和电话等，既对监管对象产生震慑，也方便消费者投诉。后来瞿祥剑买来钉锤，随身携带，在管辖的867户餐饮经营户、86家小作坊内，将公示牌一锤一锤地钉上墙。“常有监管对象不按规定挂牌，认为牌上有监督举报电话，怕影响生意。我们前脚刚走，他们后脚就把牌子取下来。老瞿发现了，就会拿出随身的钉锤，把公示牌装好。”刘礼军说，节假日里，瞿祥剑只要有空，就像拼命三郎一样，骑着电瓶车到处巡视，“他常说‘公示牌上有我们的照片和电话，我们就要切实负起责任’。”

容城镇食药监管所另一位副所长范新才说，瞿祥剑既监管、更注重服务，用真诚改变“钉子户”：“老瞿不断劝告监管对象，监管食品卫生，实际上是保护他们，如果真的出了安全问题，店子就完了。”



女儿眼里的爸爸：“他是我心中的英雄”



近日，记者走进监利县城一条窄窄的巷子里，来到一座旧楼前，踏进屋门，就见客厅墙上挂着编号“4212034”和“中国食品药品监管”字样的制服和工作包。客厅里空荡荡的，一张木桌、两条板凳、几把竹椅，竹椅上的药箱里满满当当的，下面还压着一沓诊断报告。

墙角停着一辆橙色电动车，瞿祥剑的女儿瞿诗玲说，父亲上班巡检，就是骑的这辆车。

“有时我爸刚回家，还没把车子停稳，接一个电话就又出去了，说别人吃了东西中毒了，骑车就走。”瞿诗玲哭着说，“我爸这辈子很辛苦，始终在奔波。”

瞿祥剑的卧室里只有一把椅子、一张床，瞿诗玲说：“本来还有一盏台灯，被父亲带去了办公室。”屋门两侧贴着《食物配伍禁忌彩色图表》，是去年9月贴的，当时瞿祥剑带队挨家挨户贴了3000多份，忙到夜里9点多。

4月8日，瞿祥剑对女儿说：“我这两天实在疼得受不了，正好手头上的事忙得差不多，又恰好是周末，你陪我到武汉复查一下吧。”

望着白发满头、脸色惨白的父亲，瞿诗玲一股酸楚涌上心头，“上次住院，医生就叮嘱要按时复查，可您总是有忙不完的工作，一推再推。”然而这一次，瞿祥剑的生命没有挽救过来。

“爸爸工作37年，多次受到省市县三级表彰，他就是我心中的英雄。”瞿诗玲说。

亲眼目睹父亲在病危之中还交代工作，一个意念在瞿诗玲心里越来越浓烈：“爸爸还有很多事没有完成，我要继承他的遗志。”在监利县妇幼保健院当了9年护士、有正式编制的瞿诗玲，向监利县食药监局递交一份申请书，希望能投入到父亲未竟的食品药品监管事业中。

“我不后悔，正如我父亲的一生无悔！”瞿诗玲坚定地说。





