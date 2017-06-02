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第15版 跑腿
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·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
·市民之声
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市民之声
15
跑腿
2017.6.2 星期五
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江汉区余先生：我是湖北十堰人，之前在十堰当地考的驾照，后来到武汉工作定居。驾照今年满6年要换证了，请问我可以在武汉申请换证吗？如果可以，换证基本流程是怎样的？
武汉市公安局交通管理局：可以在武汉申请换证，需要本人携带身份证、驾驶证原件到车管总所或流动车管所办理。
硚口区徐先生：知音桥至月湖桥段汉江湾公园内，公共厕所没有开放使用，居民到附近散步、锻炼时如厕不便。
硚口区水务局：该处公共厕所没有开放，是因为目前仍处在施工期，自来水尚未接通，待施工完毕后会对外开放。楚天都市报记者周丹