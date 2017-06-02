查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 ·图文：小区楼道水管频繁爆裂 ·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 ·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 ·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 · 图文：小区楼道水管频繁爆裂 · “航旅结合实习基地”签约仪式暨 · 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆 · 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁 · 市民之声 15 跑腿 2017.6.2 星期五 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江汉区余先生：我是湖北十堰人，之前在十堰当地考的驾照，后来到武汉工作定居。驾照今年满6年要换证了，请问我可以在武汉申请换证吗？如果可以，换证基本流程是怎样的？

武汉市公安局交通管理局：可以在武汉申请换证，需要本人携带身份证、驾驶证原件到车管总所或流动车管所办理。

硚口区徐先生：知音桥至月湖桥段汉江湾公园内，公共厕所没有开放使用，居民到附近散步、锻炼时如厕不便。

硚口区水务局：该处公共厕所没有开放，是因为目前仍处在施工期，自来水尚未接通，待施工完毕后会对外开放。楚天都市报记者周丹





