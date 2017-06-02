夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音图文：小区楼道水管频繁爆裂“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事市民之声
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 第15版 跑腿
·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
·市民之声
楚天都市报电子版
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15 跑腿 2017.6.2 星期五
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    江汉区余先生：我是湖北十堰人，之前在十堰当地考的驾照，后来到武汉工作定居。驾照今年满6年要换证了，请问我可以在武汉申请换证吗？如果可以，换证基本流程是怎样的？
    武汉市公安局交通管理局：可以在武汉申请换证，需要本人携带身份证、驾驶证原件到车管总所或流动车管所办理。
    硚口区徐先生：知音桥至月湖桥段汉江湾公园内，公共厕所没有开放使用，居民到附近散步、锻炼时如厕不便。
    硚口区水务局：该处公共厕所没有开放，是因为目前仍处在施工期，自来水尚未接通，待施工完毕后会对外开放。楚天都市报记者周丹


   