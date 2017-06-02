夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音图文：小区楼道水管频繁爆裂“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事市民之声
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 跑腿
·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
·市民之声
楚天都市报电子版
----  
 
15 跑腿 2017.6.2 星期五
电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
    楚天都市报讯 年中的电商市场，又将迎来一阵“腥风血雨”。各大电商激战正酣。昨日下午，苏宁易购总裁侯恩龙突然现身北京，向媒体通报此次年中庆的情况，并明确表示，这个6月，苏宁拉开对战的阵势，双线齐发力，抢占品质消费中高端市场。
    6月1日，侯恩龙在与媒体沟通时表示，年中庆是苏宁易购的常规动作。现在，他们已经着手准备两个月后的818发烧节。此次沟通侯恩龙更多谈及智慧零售的落地。对于如何推动智慧零售的落地，侯恩龙概括了8个字“产品向上渠道向下”。所谓产品向上，就是指供应链建设围绕用户转，也就是C2B反向定制。例如，通过调研20多岁的年轻人的喜好，苏宁的团队和小米进行研讨，希望定制一款1500价位左右的手机，随后小米4S问世，这款手机上市仅1个月，销量已经突破30万台。渠道向下，是指品质消费需要有更多场景化的承载点，只有打造与商品属性匹配的实体场景，才是极佳的零售业态创新。侯恩龙认为只有有故事、有情感的店铺，才能引起消费者的同理心，才有利于吸引顾客提升销量。
    对于电商市场不断涌现的“品质消费”说，侯恩龙表示品质消费的第一个标签，是场景化消费，为消费者提供身临其境的消费体验。这方面，拥有众多线下实体店铺的苏宁有着天然的优势。品质消费的第二个标签是要提供有温度、有准度、有高度的服务，事实上，这也是苏宁一直以来强调的。侯恩龙举例称，前不久，苏宁易购门店先后在武汉、上海卖出去两台索尼100Z9D。整个送装过程非常复杂，苏宁工作人员制定了周密的送装方案，成功将电视安装到用户家中。每单仅送装费用就有2万元，由苏宁承担。侯恩龙表示，在接下来的818发烧节中，苏宁会将“送货更准时、上新品更快、价格更优惠”的消费心智持续升级，在自己的主场更好地服务客户。


   