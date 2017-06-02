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电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁
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15
跑腿
2017.6.2 星期五
电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
楚天都市报讯 年中的电商市场，又将迎来一阵“腥风血雨”。各大电商激战正酣。昨日下午，苏宁易购总裁侯恩龙突然现身北京，向媒体通报此次年中庆的情况，并明确表示，这个6月，苏宁拉开对战的阵势，双线齐发力，抢占品质消费中高端市场。
6月1日，侯恩龙在与媒体沟通时表示，年中庆是苏宁易购的常规动作。现在，他们已经着手准备两个月后的818发烧节。此次沟通侯恩龙更多谈及智慧零售的落地。对于如何推动智慧零售的落地，侯恩龙概括了8个字“产品向上渠道向下”。所谓产品向上，就是指供应链建设围绕用户转，也就是C2B反向定制。例如，通过调研20多岁的年轻人的喜好，苏宁的团队和小米进行研讨，希望定制一款1500价位左右的手机，随后小米4S问世，这款手机上市仅1个月，销量已经突破30万台。渠道向下，是指品质消费需要有更多场景化的承载点，只有打造与商品属性匹配的实体场景，才是极佳的零售业态创新。侯恩龙认为只有有故事、有情感的店铺，才能引起消费者的同理心，才有利于吸引顾客提升销量。
对于电商市场不断涌现的“品质消费”说，侯恩龙表示品质消费的第一个标签，是场景化消费，为消费者提供身临其境的消费体验。这方面，拥有众多线下实体店铺的苏宁有着天然的优势。品质消费的第二个标签是要提供有温度、有准度、有高度的服务，事实上，这也是苏宁一直以来强调的。侯恩龙举例称，前不久，苏宁易购门店先后在武汉、上海卖出去两台索尼100Z9D。整个送装过程非常复杂，苏宁工作人员制定了周密的送装方案，成功将电视安装到用户家中。每单仅送装费用就有2万元，由苏宁承担。侯恩龙表示，在接下来的818发烧节中，苏宁会将“送货更准时、上新品更快、价格更优惠”的消费心智持续升级，在自己的主场更好地服务客户。