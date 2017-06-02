查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 ·图文：小区楼道水管频繁爆裂 ·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 ·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 ·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 · 图文：小区楼道水管频繁爆裂 · “航旅结合实习基地”签约仪式暨 · 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆 · 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁 · 市民之声 15 跑腿 2017.6.2 星期五 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 楚天都市报讯 年中的电商市场，又将迎来一阵“腥风血雨”。各大电商激战正酣。昨日下午，苏宁易购总裁侯恩龙突然现身北京，向媒体通报此次年中庆的情况，并明确表示，这个6月，苏宁拉开对战的阵势，双线齐发力，抢占品质消费中高端市场。

6月1日，侯恩龙在与媒体沟通时表示，年中庆是苏宁易购的常规动作。现在，他们已经着手准备两个月后的818发烧节。此次沟通侯恩龙更多谈及智慧零售的落地。对于如何推动智慧零售的落地，侯恩龙概括了8个字“产品向上渠道向下”。所谓产品向上，就是指供应链建设围绕用户转，也就是C2B反向定制。例如，通过调研20多岁的年轻人的喜好，苏宁的团队和小米进行研讨，希望定制一款1500价位左右的手机，随后小米4S问世，这款手机上市仅1个月，销量已经突破30万台。渠道向下，是指品质消费需要有更多场景化的承载点，只有打造与商品属性匹配的实体场景，才是极佳的零售业态创新。侯恩龙认为只有有故事、有情感的店铺，才能引起消费者的同理心，才有利于吸引顾客提升销量。

对于电商市场不断涌现的“品质消费”说，侯恩龙表示品质消费的第一个标签，是场景化消费，为消费者提供身临其境的消费体验。这方面，拥有众多线下实体店铺的苏宁有着天然的优势。品质消费的第二个标签是要提供有温度、有准度、有高度的服务，事实上，这也是苏宁一直以来强调的。侯恩龙举例称，前不久，苏宁易购门店先后在武汉、上海卖出去两台索尼100Z9D。整个送装过程非常复杂，苏宁工作人员制定了周密的送装方案，成功将电视安装到用户家中。每单仅送装费用就有2万元，由苏宁承担。侯恩龙表示，在接下来的818发烧节中，苏宁会将“送货更准时、上新品更快、价格更优惠”的消费心智持续升级，在自己的主场更好地服务客户。





