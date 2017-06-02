夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音图文：小区楼道水管频繁爆裂“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事市民之声
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 跑腿
·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事
·市民之声
楚天都市报电子版
----  
 
15 跑腿 2017.6.2 星期五
华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
    楚天都市报讯 5月31日，琨瑜府在房地产领域做出新的尝试与实践，特邀200位贵宾，共鉴琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕。同期，琨瑜书社艺术沙龙，特邀傅中望与湖北美术馆馆长冀少峰首次开讲《不可预测：城市的空间秩序，时间秩序，文化秩序》，彰显琨瑜府对人居美学的极致追求。
    琨瑜府定位为“都市人文综合体”，正是基于华润与葛洲坝双百强央企在一线城市“都市人文生活”的开发实践。
    本次启幕的琨瑜府都市人文生活馆，将致力于打造成为武汉高端人文艺术生活的实践场。琨瑜府还专门拟定了人文艺术计划，包含艺术、设计、思想、文学四个核心模块，而活动现场的“傅中望雕塑艺术展暨都市人文艺术沙龙”，正是此计划的第一季。


   