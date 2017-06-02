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第15版 跑腿
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·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
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·市民之声
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市民之声
15
跑腿
2017.6.2 星期五
华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
楚天都市报讯 5月31日，琨瑜府在房地产领域做出新的尝试与实践，特邀200位贵宾，共鉴琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕。同期，琨瑜书社艺术沙龙，特邀傅中望与湖北美术馆馆长冀少峰首次开讲《不可预测：城市的空间秩序，时间秩序，文化秩序》，彰显琨瑜府对人居美学的极致追求。
琨瑜府定位为“都市人文综合体”，正是基于华润与葛洲坝双百强央企在一线城市“都市人文生活”的开发实践。
本次启幕的琨瑜府都市人文生活馆，将致力于打造成为武汉高端人文艺术生活的实践场。琨瑜府还专门拟定了人文艺术计划，包含艺术、设计、思想、文学四个核心模块，而活动现场的“傅中望雕塑艺术展暨都市人文艺术沙龙”，正是此计划的第一季。