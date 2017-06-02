查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 ·图文：小区楼道水管频繁爆裂 ·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 ·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 ·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 · 图文：小区楼道水管频繁爆裂 · “航旅结合实习基地”签约仪式暨 · 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆 · 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁 · 市民之声 15 跑腿 2017.6.2 星期五 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 楚天都市报讯 5月31日，琨瑜府在房地产领域做出新的尝试与实践，特邀200位贵宾，共鉴琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕。同期，琨瑜书社艺术沙龙，特邀傅中望与湖北美术馆馆长冀少峰首次开讲《不可预测：城市的空间秩序，时间秩序，文化秩序》，彰显琨瑜府对人居美学的极致追求。

琨瑜府定位为“都市人文综合体”，正是基于华润与葛洲坝双百强央企在一线城市“都市人文生活”的开发实践。

本次启幕的琨瑜府都市人文生活馆，将致力于打造成为武汉高端人文艺术生活的实践场。琨瑜府还专门拟定了人文艺术计划，包含艺术、设计、思想、文学四个核心模块，而活动现场的“傅中望雕塑艺术展暨都市人文艺术沙龙”，正是此计划的第一季。





