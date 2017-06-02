查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 ·图文：小区楼道水管频繁爆裂 ·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 ·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 ·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 · 图文：小区楼道水管频繁爆裂 · “航旅结合实习基地”签约仪式暨 · 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆 · 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁 · 市民之声 15 跑腿 2017.6.2 星期五 孵化航空+旅游人才 创造新的行业价值 “航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 楚天都市报讯 2017年5月24日，中国民航大学与湖北中青国际旅游有限公司举行“航旅融合学生实习实践基地”签约及授牌仪式。中国民航大学、湖北省旅游委、武汉市政府民航办、武汉市旅游局等相关领导共同参加见证了中国民航业与旅游业跨界合作、联合探索人才培养新模式的这一历史时刻。

经过多年的探索与努力，湖北中青国际旅游公司目前已经成为中国航空旅游包机的主要运营商之一，业务遍及中国主要一、二线城市，代理了印尼城市快线航空公司等多家境外航公司在中国的旅游包机业务，与中国近百家大中型旅游社企业有着深度的合作。在“民航+旅游”的业务融合中探索出了很多成功的实践经验。中国民航大学与湖北中青国旅不断深化合作、创新人才培养模式，必将为湖北优先提供航旅实战型复合型人才。武汉天河国际机场2016年旅客吞吐量首次突破2000万人次，跻身全国大型繁忙机场行列，已经成为中国中部地区的国际航空枢纽门户。中国民航大学在汉设立实习基地也必然为武汉“民航+旅游业”带来更多的发展机遇，也为未来在中部地区诞生中国旅行社行业领军企业奠定了人才基础。





