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第15版 跑腿
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市民之声
15
跑腿
2017.6.2 星期五
图文：小区楼道水管频繁爆裂
水务集团：地质沉降引起
楚天都市报讯 昨日，江岸区后湖大道汉口花园一期A区的张先生反映，小区有几栋楼的水管经常爆裂，抢修后不能从根本上解决问题，希望改造水管。
张先生住在小区20栋，共有四个单元。前天，一单元楼道水管就破过。昨日凌晨1时，先是三单元四楼水管破裂；凌晨6时，二单元一楼的水管也爆了，不断往外喷水。另外，小区19、21栋四个单元楼道水管也是频频爆裂。
昨日上午，楚天都市报记者来到汉口花园一期，水务集团工作人员已抢修好破损水管恢复供水。在20栋二、三单元楼道内，地面还有些许积水，楼道内墙面大面积发泡掉灰（如图）。
小区物业雷经理介绍，从去年开始，19-21三栋楼水管集中爆裂，几乎每层楼的水管都爆过，经常给居民生活带来不便。武汉水务集团工作人员介绍，由于地质沉降，汉口花园小区一期水管、天然气管均出现爆裂现象，接到居民反映后，会组织维修。等地质沉降稳定后，将根据供水设施权属问题，协调水管整体改造施工。
楚天都市报记者刘闪曲严