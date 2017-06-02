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 第15版 跑腿
·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
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·市民之声
楚天都市报电子版
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15 跑腿 2017.6.2 星期五
图文：小区楼道水管频繁爆裂
水务集团：地质沉降引起
    楚天都市报讯 昨日，江岸区后湖大道汉口花园一期A区的张先生反映，小区有几栋楼的水管经常爆裂，抢修后不能从根本上解决问题，希望改造水管。
    张先生住在小区20栋，共有四个单元。前天，一单元楼道水管就破过。昨日凌晨1时，先是三单元四楼水管破裂；凌晨6时，二单元一楼的水管也爆了，不断往外喷水。另外，小区19、21栋四个单元楼道水管也是频频爆裂。
    昨日上午，楚天都市报记者来到汉口花园一期，水务集团工作人员已抢修好破损水管恢复供水。在20栋二、三单元楼道内，地面还有些许积水，楼道内墙面大面积发泡掉灰（如图）。
    小区物业雷经理介绍，从去年开始，19-21三栋楼水管集中爆裂，几乎每层楼的水管都爆过，经常给居民生活带来不便。武汉水务集团工作人员介绍，由于地质沉降，汉口花园小区一期水管、天然气管均出现爆裂现象，接到居民反映后，会组织维修。等地质沉降稳定后，将根据供水设施权属问题，协调水管整体改造施工。
楚天都市报记者刘闪曲严


   