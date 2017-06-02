查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 ·图文：小区楼道水管频繁爆裂 ·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行 ·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕 ·电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁年中庆背后的故事 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音 · 图文：小区楼道水管频繁爆裂 · “航旅结合实习基地”签约仪式暨 · 华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆 · 电商上演三国杀 侯恩龙解读苏宁 · 市民之声 15 跑腿 2017.6.2 星期五 图文：小区楼道水管频繁爆裂 水务集团：地质沉降引起 楚天都市报讯 昨日，江岸区后湖大道汉口花园一期A区的张先生反映，小区有几栋楼的水管经常爆裂，抢修后不能从根本上解决问题，希望改造水管。

张先生住在小区20栋，共有四个单元。前天，一单元楼道水管就破过。昨日凌晨1时，先是三单元四楼水管破裂；凌晨6时，二单元一楼的水管也爆了，不断往外喷水。另外，小区19、21栋四个单元楼道水管也是频频爆裂。

昨日上午，楚天都市报记者来到汉口花园一期，水务集团工作人员已抢修好破损水管恢复供水。在20栋二、三单元楼道内，地面还有些许积水，楼道内墙面大面积发泡掉灰（如图）。

小区物业雷经理介绍，从去年开始，19-21三栋楼水管集中爆裂，几乎每层楼的水管都爆过，经常给居民生活带来不便。武汉水务集团工作人员介绍，由于地质沉降，汉口花园小区一期水管、天然气管均出现爆裂现象，接到居民反映后，会组织维修。等地质沉降稳定后，将根据供水设施权属问题，协调水管整体改造施工。

楚天都市报记者刘闪曲严





