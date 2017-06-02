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 第15版 跑腿
·夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
·图文：小区楼道水管频繁爆裂
·“航旅结合实习基地”签约仪式暨新闻发布会在汉举行
·华润葛洲坝琨瑜府都市人文生活馆暨傅中望雕塑展盛大启幕
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·市民之声
楚天都市报电子版
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15 跑腿 2017.6.2 星期五
夜戴耳塞睡觉“抵抗”工地噪音
城管人员赶来强调：考前一周主城区禁止施工
    楚天都市报讯 编者按

    “嘘，中高考了，请安静哦！”每年的这个时节，安宁的备考环境，成了考生、家长最迫切的期待。放轻脚步、压低声音，体现出的是关爱，是情怀。今起，本版将推出“关注噪音扰民助力学子备考”系列报道。如果你正饱受噪音困扰，又或者周围的人正在营造良好的氛围，请拨打本报新闻热线027-86777777，给我们说说吧。
    连日来，多位市民向楚天都市报反映，他们居住的小区旁，有工地经常施工至深夜，噪音吵得他们无法入睡。
    张女士家住东湖高新区新竹路保利时代小区3栋。前日她介绍，女儿今年中考，但一街之隔的工地经常施工到半夜。天气渐热，家里却不敢开窗通风。考试临近，她希望有关部门加强监管，让考生们能好好休息。
    前晚11点，楚天都市报记者来到该小区，相邻的是保利时代K19工程项目。一辆辆渣土车开到门口，几名工作人员迅速上前，用水管冲洗车轮，每隔三五分钟，下一辆渣土车会再次开到门口。
    记者来到张女士家，打开窗户后，渣土车的轰鸣声持续传来。窗户关上后，声音小了一些。附近水果店店员介绍，她住在2栋二十多楼，近两个月来，施工往往持续到凌晨，她每晚戴着耳机睡觉。
    记者以居民身份，找到工地工作人员。他们介绍，目前正在出土，工地内的土，存量还需要半个月时间才能全部运完。
    接记者反映，东湖高新区城管委执法人员很快到达工地，向工作人员强调，务必将噪音降到最低。工地工作人员承诺禁止鸣笛，降低噪音。执法人员介绍，按照规定，运渣土的时间是晚上9点至次日凌晨5点。不过中高考即将到来，考前一周禁止夜间施工。
    昨日凌晨近1点，记者来到武昌区宝通寺路武锅社区还建楼项目，工地灯火通明，不断地在挖土、出土。工作人员介绍，已接到上级通知，6月1日夜间开始停止施工。
    凌晨1时许，武昌区城管委执法人员赶到，强调考前一周主城区全天禁止施工。执法人员表示，市民若发现仍有工地违规施工，可拨打12319热线反映，执法人员将立即赶到现场处理。楚天都市报记者周丹余渊


 