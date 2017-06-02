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戴上手环就能随时在线体检
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健康
2017.6.2 星期五
全省家庭医生签约服务现场会推广宜昌经验
戴上手环就能随时在线体检
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员陈蓓蕾）组建174个家庭医生团队共674名医护人员，签约143054个家庭354014人，社区重点人群配备有智能手环等设备，医生可随时在手机APP上了解居民身体情况。昨日，全省家庭医生签约服务现场会在宜昌举行，该市诸多先进经验将在我省全面推广。
昨日，宜昌伍家岗区花艳社区卫生服务中心里，医师将家庭医生协议条款，逐条向72岁的邓林平老人解释。签约家庭医生团队后，4名医护人员将定期上门为老人提供体检、健康指导等服务，家庭医生团队按年收取签约服务费，收费标准为95元，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费三部分构成，居民个人承担15元。如果住院，可享受预约挂号、预留床位等服务，还有27项费用减免或优惠。
省卫计委主任杨云彦表示，今年我省家庭医生签约服务要扩大到85%以上地市，推动大医院与社区卫生机构建立医联体，优先向高血压、糖尿病等重点疾病及老年人、孕产妇等重点人群入手，让更多优质医疗资源走入百姓家中。