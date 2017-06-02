查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：新生儿“行走”视频引网友关注 ·专家教您“颈椎保健操” ·戴上手环就能随时在线体检 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：新生儿“行走”视频引网友 · 专家教您“颈椎保健操” · 戴上手环就能随时在线体检 14 健康 2017.6.2 星期五 全省家庭医生签约服务现场会推广宜昌经验 戴上手环就能随时在线体检 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员陈蓓蕾）组建174个家庭医生团队共674名医护人员，签约143054个家庭354014人，社区重点人群配备有智能手环等设备，医生可随时在手机APP上了解居民身体情况。昨日，全省家庭医生签约服务现场会在宜昌举行，该市诸多先进经验将在我省全面推广。

昨日，宜昌伍家岗区花艳社区卫生服务中心里，医师将家庭医生协议条款，逐条向72岁的邓林平老人解释。签约家庭医生团队后，4名医护人员将定期上门为老人提供体检、健康指导等服务，家庭医生团队按年收取签约服务费，收费标准为95元，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费三部分构成，居民个人承担15元。如果住院，可享受预约挂号、预留床位等服务，还有27项费用减免或优惠。

省卫计委主任杨云彦表示，今年我省家庭医生签约服务要扩大到85%以上地市，推动大医院与社区卫生机构建立医联体，优先向高血压、糖尿病等重点疾病及老年人、孕产妇等重点人群入手，让更多优质医疗资源走入百姓家中。





