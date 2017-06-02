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健康
2017.6.2 星期五
专家教您“颈椎保健操”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗通讯员应述辉）出现颈椎酸麻、胀痛等不适，很多人习惯在颈椎附近“揉揉捏捏”，殊不知颈椎是敏感部位，随意按摩捶打很可能适得其反，对颈椎造成更大伤害。
如何科学治疗颈椎病？日常生活中如何呵护颈椎？本周六上午，“楚天名医大讲堂”将邀请湖北省中西医结合医院康复医学中心副主任医师韩栋，为市民讲解颈椎病的防治要领，并现场演示简单易学的“颈椎保健操”。
韩栋从事临床康复、针灸、推拿工作10余年，擅长运用中西医结合综合疗法治疗各种骨关节疾病导致的功能障碍。
时间：6月3日（本周六）上午9:00
地点：湖北省中西医结合医院德馨楼2楼学术报告厅