查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：新生儿“行走”视频引网友关注 ·专家教您“颈椎保健操” ·戴上手环就能随时在线体检 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：新生儿“行走”视频引网友 · 专家教您“颈椎保健操” · 戴上手环就能随时在线体检 14 健康 2017.6.2 星期五 专家教您“颈椎保健操” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗通讯员应述辉）出现颈椎酸麻、胀痛等不适，很多人习惯在颈椎附近“揉揉捏捏”，殊不知颈椎是敏感部位，随意按摩捶打很可能适得其反，对颈椎造成更大伤害。

如何科学治疗颈椎病？日常生活中如何呵护颈椎？本周六上午，“楚天名医大讲堂”将邀请湖北省中西医结合医院康复医学中心副主任医师韩栋，为市民讲解颈椎病的防治要领，并现场演示简单易学的“颈椎保健操”。

韩栋从事临床康复、针灸、推拿工作10余年，擅长运用中西医结合综合疗法治疗各种骨关节疾病导致的功能障碍。

时间：6月3日（本周六）上午9:00

地点：湖北省中西医结合医院德馨楼2楼学术报告厅





