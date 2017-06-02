查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：新生儿“行走”视频引网友关注 ·专家教您“颈椎保健操” ·戴上手环就能随时在线体检 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：新生儿“行走”视频引网友 · 专家教您“颈椎保健操” · 戴上手环就能随时在线体检 14 健康 2017.6.2 星期五 图文：新生儿“行走”视频引网友关注 专家提醒：这是正常踏步反射，家长切勿模仿 楚天都市报讯 图为：网上流传的新生儿“行走”截图



楚天都市报讯（记者陈媛通讯员周建跃温红蕾）近日，一则新生儿出生便会行走的视频在网络爆红，令众多网友表示“惊为天人”。昨日江城相关专家表示，这是正常新生儿都具备的踏步反射，并非真正意义的行走；同时也提醒各位新手爸妈切勿模仿，以免宝宝受伤。

5月30日，一则新生儿走路的视频在网络走红，视频里一名刚刚出生的新生儿在护士的帮助下，自己站立起来并行走。众多网友评价“此娃长大了不得了”“这才叫赢在了起跑线上”，并大呼神奇。在常人的认知中，行走是1岁及以上的宝宝才具备的能力，视频中的宝宝难道具有“超能力”？

湖北省妇幼保健院小儿神经内科主任尤仲敏介绍，视频中宝宝的“行走”实际上是自然的生理反应，是新生儿足底在接触桌面或地面后，身体受到刺激后由神经系统引发的一个反射性的活动，属于踏步发射，并非思维控制的主动性活动，更称不上是真正意义的行走，而人类的行走是大脑皮层发育完善后，由运动区域来控制的主动运动模式。

尤仲敏指出，视频中的这种操作一般是专科医生检查孩子脑部发育是否成熟，是否受到损伤时才会进行。家长切勿随意模仿，因为新生儿脊柱发育不完善，不具备专业知识的家长若操作不当容易损伤宝宝脊柱，一旦宝宝从手中脱落还会造成摔伤等意外。





