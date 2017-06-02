查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教育 ·广告 ·2B铅笔和签字笔均不得超过3支 ·图文：江城多个景点端出“免费菜单” ·开设15门选修课程让学生人人有特长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 2B铅笔和签字笔均不得超过3支 · 图文：江城多个景点端出“免费菜 · 开设15门选修课程让学生人人有 13 教育 2017.6.2 星期五 开设15门选修课程让学生人人有特长 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥通讯员罗千胜姜传浩）生动而有气势的书法作品、精致漂亮的手工、婉转动听的古筝之音、绘声绘色的小品表演……前日，武汉经济技术开发区黄陵小学举行了一场别开生面的六一学生特长展示活动。

据了解，参与活动展示的学生，是从全校近800名学生中产生的各类比赛的金奖获得者，涉及舞蹈、声乐、器乐、表演、朗诵类、书画、体育等近10个类别的项目。

黄陵小学校长明淑琴介绍，为培养更多有特长的学生，目前，学校打破了年级和班级的限制，开设15门选修课程，让学生依照各自兴趣选修。





