查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教育 ·广告 ·2B铅笔和签字笔均不得超过3支 ·图文：江城多个景点端出“免费菜单” ·开设15门选修课程让学生人人有特长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 2B铅笔和签字笔均不得超过3支 · 图文：江城多个景点端出“免费菜 · 开设15门选修课程让学生人人有 13 教育 2017.6.2 星期五 图文：江城多个景点端出“免费菜单” “鞠萍姐姐”陪农民工子弟过六一 楚天都市报讯 图为：“鞠萍姐姐”（右一）来汉和孩子一起过六一



楚天都市报讯（记者高东起李辉）昨天是儿童节，武汉多个热门景区，免费让农民工子弟和贫困儿童游园，为孩子们提供了一道丰富的节日大餐。

下午2时许，武汉海昌极地海洋公园游人如织，央视少儿频道主持人“鞠萍姐姐”和“芝麻哥哥”，突然现身公园。原来，他们是来参加“江豚的感动·圆梦航天城”公益画展，并陪着武汉春苗小学的农民工子弟一起免费游园，“鞠萍姐姐”还现场挑选了一名有航天梦的小朋友，邀请他在今年暑假随同央视《小手拉大手》节目组，前往酒泉东风航天城。

而中国青年旅行社和华侨城欢乐谷，在北京、上海、深圳、天津、成都、武汉等6个城市，同步举行公益活动，共组织200名小朋友，免费畅游当地欢乐谷主题公园。硚口区太平洋小学五年级的小林，昨日在志愿者陪伴下，终于圆了游玩欢乐谷的梦。





