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教育
2017.6.2 星期五
图文：江城多个景点端出“免费菜单”
“鞠萍姐姐”陪农民工子弟过六一
楚天都市报讯 图为：“鞠萍姐姐”（右一）来汉和孩子一起过六一
楚天都市报讯（记者高东起李辉）昨天是儿童节，武汉多个热门景区，免费让农民工子弟和贫困儿童游园，为孩子们提供了一道丰富的节日大餐。
下午2时许，武汉海昌极地海洋公园游人如织，央视少儿频道主持人“鞠萍姐姐”和“芝麻哥哥”，突然现身公园。原来，他们是来参加“江豚的感动·圆梦航天城”公益画展，并陪着武汉春苗小学的农民工子弟一起免费游园，“鞠萍姐姐”还现场挑选了一名有航天梦的小朋友，邀请他在今年暑假随同央视《小手拉大手》节目组，前往酒泉东风航天城。
而中国青年旅行社和华侨城欢乐谷，在北京、上海、深圳、天津、成都、武汉等6个城市，同步举行公益活动，共组织200名小朋友，免费畅游当地欢乐谷主题公园。硚口区太平洋小学五年级的小林，昨日在志愿者陪伴下，终于圆了游玩欢乐谷的梦。