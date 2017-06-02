查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教育 ·广告 ·2B铅笔和签字笔均不得超过3支 ·图文：江城多个景点端出“免费菜单” ·开设15门选修课程让学生人人有特长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 2B铅笔和签字笔均不得超过3支 · 图文：江城多个景点端出“免费菜 · 开设15门选修课程让学生人人有 13 教育 2017.6.2 星期五 今年高考武汉考生须自带文具 2B铅笔和签字笔均不得超过3支 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣实习生张敏刘倩）今年，我省高考不再要求统一购置文具。湖北省教育考试院要求，各考区要将是否统一购置文具、考生自带文具种类要求，及时通知到每一名考生。

记者了解到，有的地市仍和往年一样，统一为考生配备好了文具。而包括武汉市在内的一些地区，则要求所有考生自带考试文具，不再统一配发。

自带文具有哪些要求呢？湖北省教育考试院相关负责人介绍，高考所需文具清单如下：2B铅笔2-3支或2B自动笔1支、笔芯1盒；0.5毫米黑色墨水签字笔2-3支；橡皮擦1块；三角板2个（45度三角板和30度、60度三角板各一个）；透明垫板1块；透明文具盒或包装袋一个（禁止使用铁质文具盒）。“考生可根据实际需要，按照文具清单，适量减少相关文具，但不得增加数量及品种，不得携带规定以外的文具。”该负责人特别强调说。

一些家长遂提出疑问，考生在自行购买文具用品时，该如何识别2B铅笔真假呢？对此，华师一附中高三年级主任卢永平提醒，购买文具一定要选正规商家。识别铅笔真假，一看断面是否平整，笔芯是否居中完整；二看漆面是否光洁光亮，印字清晰、材质发红、色彩均匀充分的才是真品；三看铅笔颜色是否暗淡，若印字模糊有缺损、材质发白、色彩不均匀，即为劣质品。

另外，今年高考，全省所有考场和考生休息室，都会统一安装防范无线电通讯作弊的设备。相关部门还将出动无线电监测车，对疑似作弊信号进行拦截、干扰，利用高科技手段防范和打击手机、无线耳机等高科技作弊行为。





