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 第11版 经济
·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
·7月1日全国铁路调整运行图
·图文：特色艺术展开进商场
·今秋有望吃上汉产红色蓝莓
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楚天都市报电子版
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11 经济 2017.6.2 星期五
武汉航空暑运新开8条航线
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员吕作武）昨日，记者从武汉市交委获悉，各大航空公司已确定将在武汉新开8条航线、加密7条航线，方便即将到来的暑期武汉市民前往国内外游玩。
    湖北机场集团介绍，新开航线分别为东航、国航武汉-呼和浩特-锡林浩特（往返）各一条，预计首航在7月，天津航空武汉-长滩岛（往返），预计首航在7月上旬；另外5条新开航线均为国际航线，分别为捷星太平洋航空新开武汉-胡志明（往返）、武汉-岘港（往返）、武汉-芽庄（往返），首航在7月上旬；越南越捷航空新开武汉-胡志明（往返）、武汉-岘港（往返），首航在6月底。
    加密的7条航线为泰国狮航武汉-曼谷、南航武汉-曼谷、马来西亚航空武汉-吉隆坡、南航武汉-汕头、武汉-哈尔滨、武汉-海拉尔、武汉-满洲里，首航时间均为6月底至7月初。


   