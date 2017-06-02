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图文：“62银联云闪付”10万
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武汉航空暑运新开8条航线
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经济
2017.6.2 星期五
武汉航空暑运新开8条航线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员吕作武）昨日，记者从武汉市交委获悉，各大航空公司已确定将在武汉新开8条航线、加密7条航线，方便即将到来的暑期武汉市民前往国内外游玩。
湖北机场集团介绍，新开航线分别为东航、国航武汉-呼和浩特-锡林浩特（往返）各一条，预计首航在7月，天津航空武汉-长滩岛（往返），预计首航在7月上旬；另外5条新开航线均为国际航线，分别为捷星太平洋航空新开武汉-胡志明（往返）、武汉-岘港（往返）、武汉-芽庄（往返），首航在7月上旬；越南越捷航空新开武汉-胡志明（往返）、武汉-岘港（往返），首航在6月底。
加密的7条航线为泰国狮航武汉-曼谷、南航武汉-曼谷、马来西亚航空武汉-吉隆坡、南航武汉-汕头、武汉-哈尔滨、武汉-海拉尔、武汉-满洲里，首航时间均为6月底至7月初。