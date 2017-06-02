查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！ ·7月1日全国铁路调整运行图 ·图文：特色艺术展开进商场 ·今秋有望吃上汉产红色蓝莓 ·加拿大牛肉可直抵东湖保税区 ·武汉航空暑运新开8条航线 ·新品播报 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：“62银联云闪付”10万 · 7月1日全国铁路调整运行图 · 图文：特色艺术展开进商场 · 今秋有望吃上汉产红色蓝莓 · 加拿大牛肉可直抵东湖保税区 · 武汉航空暑运新开8条航线 · 新品播报 · 开奖公告 11 经济 2017.6.2 星期五 武汉进口肉类指定查验场完成验收 加拿大牛肉可直抵东湖保税区 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正通讯员杜婷婷）昨日，湖北自贸区武汉片区进口肉类指定查验场审核验收合格，将在我省率先开展进口肉类保税、仓储、配送、物流、销售等业务。市民将可买到品质更高、价格更便宜的进口肉食。

该查验场位于武汉东湖综合保税区围网内，冷库容量3万吨，是华中地区最大的保税冷库。

按照我国相关规定，只有具备资质的指定口岸才允许进口肉类产品。以前武汉地区售卖的进口肉类产品，需从上海、天津、深圳等口岸辗转输入，不仅耗时长、手续多、成本高，也加大了食品安全监管难度。

据介绍，该查验场预计今年下半年即可正式运行。届时，加拿大的牛肉，澳大利亚、新西兰等地的牛羊肉等，可直接从境外运抵武汉东湖综保区进口肉类查验场完成检验检疫和报关手续，从而有效地平抑进口肉类价格、提升产品品质，满足湖北乃至中部地区市民的消费需求。





