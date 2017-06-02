查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！ ·7月1日全国铁路调整运行图 ·图文：特色艺术展开进商场 ·今秋有望吃上汉产红色蓝莓 ·加拿大牛肉可直抵东湖保税区 ·武汉航空暑运新开8条航线 ·新品播报 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：“62银联云闪付”10万 · 7月1日全国铁路调整运行图 · 图文：特色艺术展开进商场 · 今秋有望吃上汉产红色蓝莓 · 加拿大牛肉可直抵东湖保税区 · 武汉航空暑运新开8条航线 · 新品播报 · 开奖公告 11 经济 2017.6.2 星期五 今秋有望吃上汉产红色蓝莓 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊）4年多以前引种到武汉的“贵族”水果蓝莓，从今年开始可以吃到10月份了。记者探访了解到，本地蓝莓已实现两季结果，而且能够在秋天吃到红色的景观蓝莓，甜度更高，色彩也更丰富。

昨天上午，黄陂木兰湖畔的牧童蓝莓园负责人周道文告诉记者，他们与华中农业大学专家一同研发的新品种，首次实现了一年两季挂果：“一般蓝莓6月挂果，可以吃到8月，今年的本地蓝莓可以在10月再挂一次果，武汉市民秋天也可以吃到蓝莓。”

除了研发出一年挂两季果的蓝莓新品种，周道文还告诉记者，秋季时还会有红色的景观蓝莓上市：“现在市面上的蓝莓都是蓝紫色，今年大家会第一次见到红色蓝莓果。”周道文说，这种红色蓝莓果外形与一般蓝莓一样，既可以作为新鲜的盆景景观，也可以随时采摘食用。





