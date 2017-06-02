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 第11版 经济
·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
·7月1日全国铁路调整运行图
·图文：特色艺术展开进商场
·今秋有望吃上汉产红色蓝莓
·加拿大牛肉可直抵东湖保税区
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楚天都市报电子版
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11 经济 2017.6.2 星期五
今秋有望吃上汉产红色蓝莓
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊）4年多以前引种到武汉的“贵族”水果蓝莓，从今年开始可以吃到10月份了。记者探访了解到，本地蓝莓已实现两季结果，而且能够在秋天吃到红色的景观蓝莓，甜度更高，色彩也更丰富。
    昨天上午，黄陂木兰湖畔的牧童蓝莓园负责人周道文告诉记者，他们与华中农业大学专家一同研发的新品种，首次实现了一年两季挂果：“一般蓝莓6月挂果，可以吃到8月，今年的本地蓝莓可以在10月再挂一次果，武汉市民秋天也可以吃到蓝莓。”
    除了研发出一年挂两季果的蓝莓新品种，周道文还告诉记者，秋季时还会有红色的景观蓝莓上市：“现在市面上的蓝莓都是蓝紫色，今年大家会第一次见到红色蓝莓果。”周道文说，这种红色蓝莓果外形与一般蓝莓一样，既可以作为新鲜的盆景景观，也可以随时采摘食用。


   