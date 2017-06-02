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图文：“62银联云闪付”10万
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武汉航空暑运新开8条航线
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11
经济
2017.6.2 星期五
图文：特色艺术展开进商场
楚天都市报讯 达芬奇手稿做出来的实物作品什么样？天才达芬奇移动博物馆巡回展昨在武汉荟聚中心登场，揭晓了这一谜底。
与以往单纯的达芬奇画作展览不同，此次巡展首次让达芬奇的手稿变为现实，艺术家按一定比例重制了他的机械发明。如第一台概念车、直升机、滑翔翼、降落伞、水肺、潜水艇、军用坦克以及理想城市等等。
将特色艺术展搬进商场，在不少购物中心已成为新的潮流。
楚天都市报记者谢玲