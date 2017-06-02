查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！ ·7月1日全国铁路调整运行图 ·图文：特色艺术展开进商场 ·今秋有望吃上汉产红色蓝莓 ·加拿大牛肉可直抵东湖保税区 ·武汉航空暑运新开8条航线 ·新品播报 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：“62银联云闪付”10万 · 7月1日全国铁路调整运行图 · 图文：特色艺术展开进商场 · 今秋有望吃上汉产红色蓝莓 · 加拿大牛肉可直抵东湖保税区 · 武汉航空暑运新开8条航线 · 新品播报 · 开奖公告 11 经济 2017.6.2 星期五 图文：特色艺术展开进商场 楚天都市报讯 达芬奇手稿做出来的实物作品什么样？天才达芬奇移动博物馆巡回展昨在武汉荟聚中心登场，揭晓了这一谜底。

与以往单纯的达芬奇画作展览不同，此次巡展首次让达芬奇的手稿变为现实，艺术家按一定比例重制了他的机械发明。如第一台概念车、直升机、滑翔翼、降落伞、水肺、潜水艇、军用坦克以及理想城市等等。

将特色艺术展搬进商场，在不少购物中心已成为新的潮流。

楚天都市报记者谢玲





