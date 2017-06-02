图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！7月1日全国铁路调整运行图图文：特色艺术展开进商场今秋有望吃上汉产红色蓝莓加拿大牛肉可直抵东湖保税区武汉航空暑运新开8条航线新品播报开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 经济
·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
·7月1日全国铁路调整运行图
·图文：特色艺术展开进商场
·今秋有望吃上汉产红色蓝莓
·加拿大牛肉可直抵东湖保税区
·武汉航空暑运新开8条航线
·新品播报
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
11 经济 2017.6.2 星期五
图文：特色艺术展开进商场
    楚天都市报讯 达芬奇手稿做出来的实物作品什么样？天才达芬奇移动博物馆巡回展昨在武汉荟聚中心登场，揭晓了这一谜底。
    与以往单纯的达芬奇画作展览不同，此次巡展首次让达芬奇的手稿变为现实，艺术家按一定比例重制了他的机械发明。如第一台概念车、直升机、滑翔翼、降落伞、水肺、潜水艇、军用坦克以及理想城市等等。
    将特色艺术展搬进商场，在不少购物中心已成为新的潮流。
楚天都市报记者谢玲


   