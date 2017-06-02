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 第11版 经济
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楚天都市报电子版
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11 经济 2017.6.2 星期五
7月1日全国铁路调整运行图
武汉至兰州将开高铁 行程可节约12小时
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋）记者昨日从武汉铁路局了解到，7月1日起，全国铁路列车运行图将进行调整。届时，预计武汉至兰州将首次开通直达高铁，全程最快7小时。
    7月1日起，预计全国将有一批新的高铁线路开通运行，最受人关注的是预计届时武汉也将首次开通至兰州的高铁，武汉至兰州铁路运行时间有望从目前的19个多小时缩短到7小时。
    目前，宝鸡至兰州高铁正在积极进行开通前的最后准备，它是国家“四纵四横”铁路客运专线网中徐州至兰州客运专线的组成部分，也是将西北地区高铁纳入全国高铁网的最重要一段，设计速度为250公里/小时。
    宝兰高铁建成后，宝鸡至兰州最快运行时间将缩短至2小时。记者查询了解到，目前G96次列车是武汉至西安最快的一趟高铁列车，全程只需3小时50分钟，而西安至宝鸡的车程约为1小时左右，加上宝鸡至兰州的2小时，这意味着宝兰高铁开通后，从武汉到达兰州最快只需7小时。
    此前，兰新高铁已投入运营，兰州至乌鲁木齐全程需运行11个多小时。如果从武汉出发经兰州，共需18个多小时高铁可到达乌鲁木齐。宝兰高铁通车后，从武汉经兰州至乌鲁木齐，显然也非常便捷，预计今年暑假西北游会异常火爆。


   