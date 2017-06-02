图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！7月1日全国铁路调整运行图图文：特色艺术展开进商场今秋有望吃上汉产红色蓝莓加拿大牛肉可直抵东湖保税区武汉航空暑运新开8条航线新品播报开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 经济
·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
·7月1日全国铁路调整运行图
·图文：特色艺术展开进商场
·今秋有望吃上汉产红色蓝莓
·加拿大牛肉可直抵东湖保税区
·武汉航空暑运新开8条航线
·新品播报
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
11 经济 2017.6.2 星期五
错过这周 再等一年!
图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
    楚天都市报讯 你是否在繁忙工作中难以抽身？还是焦虑着生活中的种种压力？再或日复一日重复着一成不变？仿佛累觉不爱……是时候改变了！这个夏天，我们在改变，也希望能给你带来改变。
    银联云闪付新成员——“扫码付”正式与大家见面啦！手机Pay、二维码、IC卡、可穿戴设备等，不管是哪种支付方式，都可享受62银联云闪付10万商户优惠。
    6月2日—6月8日，连续7天，中国银联邀全球持卡人享生活境内外10万家商户低至6.2折优惠，购物、餐饮、娱乐、出行一个优惠都不能少。
    ★不一样的快活买买买
    家乐福、沃尔玛、大润发、屈臣氏、万宁、乐友、新世界百货、武商量贩、中商平价、中百便民、today便利店、宜昌国贸超市、宜昌北山超市、十堰新合作超市、襄阳好邻居、鄂州万联、京东、唯品会、1号店、当当网、全国超市、便利店、电商尽享6.2折优惠。
    ★不一样的开心吃吃吃
    星巴克、麦当劳、汉堡王、85度C、仟吉、必胜客、真功夫、7TT、太平洋、赤坂亭、万家知名餐饮商户尽享6.2折优惠。
    ★不一样的放肆乐乐乐
    万达汉秀、格瓦拉、蜘蛛网、银联云闪付、银联在线支付超值低价购观影票。
    ★不一样的无忧走走走
    神州优车立减25元、中经汇通加油6.2折、湖北高速随机立减最高62元。
    ★湖北专享的羊毛薅起来
    武商量贩：6.2折，50元封顶
    中商平价：6.2折，50元封顶
    today便利店：6.2折，8元封顶
    7TT便利店：6.2折，8元封顶
    中百便民：6.2折，8元封顶
    仟吉（指定门店）：6.2折，15元封顶
    银泰新世纪：6.2折，50元封顶
    宜昌国贸:6.2折，50元封顶
    鄂州万联:6.2折，50元封顶
    襄阳好邻居:6.2折，50元封顶
    宜昌北山超市:6.2折，50元封顶
    十堰新合作:6.2折，50元封顶
    中经汇通（中石油指定门店）:6.2折，30元封顶
    【二维码支付】
    today便利店：6.2折，8元封顶
    群光广场指定商户：满额6.2折，优惠立减30元/50元
    银泰创意城指定商户：消费6.2折，优惠最高30元/50元
    ＊上述活动优惠名额有限，先到先得。具体活动规则及优惠详情请扫二维码。


 