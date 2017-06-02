查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！ ·7月1日全国铁路调整运行图 ·图文：特色艺术展开进商场 ·今秋有望吃上汉产红色蓝莓 ·加拿大牛肉可直抵东湖保税区 ·武汉航空暑运新开8条航线 ·新品播报 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：“62银联云闪付”10万 · 7月1日全国铁路调整运行图 · 图文：特色艺术展开进商场 · 今秋有望吃上汉产红色蓝莓 · 加拿大牛肉可直抵东湖保税区 · 武汉航空暑运新开8条航线 · 新品播报 · 开奖公告 11 经济 2017.6.2 星期五 错过这周 再等一年! 图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！ 楚天都市报讯 你是否在繁忙工作中难以抽身？还是焦虑着生活中的种种压力？再或日复一日重复着一成不变？仿佛累觉不爱……是时候改变了！这个夏天，我们在改变，也希望能给你带来改变。

银联云闪付新成员——“扫码付”正式与大家见面啦！手机Pay、二维码、IC卡、可穿戴设备等，不管是哪种支付方式，都可享受62银联云闪付10万商户优惠。

6月2日—6月8日，连续7天，中国银联邀全球持卡人享生活境内外10万家商户低至6.2折优惠，购物、餐饮、娱乐、出行一个优惠都不能少。

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