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第11版 经济
·图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
·7月1日全国铁路调整运行图
·图文：特色艺术展开进商场
·今秋有望吃上汉产红色蓝莓
·加拿大牛肉可直抵东湖保税区
·武汉航空暑运新开8条航线
·新品播报
·开奖公告
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第5版 : 寻访身边好少年
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图文：“62银联云闪付”10万
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7月1日全国铁路调整运行图
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图文：特色艺术展开进商场
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今秋有望吃上汉产红色蓝莓
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加拿大牛肉可直抵东湖保税区
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武汉航空暑运新开8条航线
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新品播报
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开奖公告
11
经济
2017.6.2 星期五
错过这周 再等一年!
图文：“62银联云闪付”10万商户优惠送给你！
楚天都市报讯 你是否在繁忙工作中难以抽身？还是焦虑着生活中的种种压力？再或日复一日重复着一成不变？仿佛累觉不爱……是时候改变了！这个夏天，我们在改变，也希望能给你带来改变。
银联云闪付新成员——“扫码付”正式与大家见面啦！手机Pay、二维码、IC卡、可穿戴设备等，不管是哪种支付方式，都可享受62银联云闪付10万商户优惠。
6月2日—6月8日，连续7天，中国银联邀全球持卡人享生活境内外10万家商户低至6.2折优惠，购物、餐饮、娱乐、出行一个优惠都不能少。
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★不一样的开心吃吃吃
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★不一样的放肆乐乐乐
万达汉秀、格瓦拉、蜘蛛网、银联云闪付、银联在线支付超值低价购观影票。
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中百便民：6.2折，8元封顶
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银泰新世纪：6.2折，50元封顶
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鄂州万联:6.2折，50元封顶
襄阳好邻居:6.2折，50元封顶
宜昌北山超市:6.2折，50元封顶
十堰新合作:6.2折，50元封顶
中经汇通（中石油指定门店）:6.2折，30元封顶
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today便利店：6.2折，8元封顶
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