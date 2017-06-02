查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 楚天都市报讯 加拿大魁北克省政府关联派驻中国的专业组织机构SOIT，在中国开展留学移民直通车业务，该机构针对中国学生开设了上百个职业教育专业，拿到文凭就可申请加拿大绿卡。

据了解，SOIT加拿大职教开设有会计、幼儿教育工作者、糕点师等上百个专业，这些学校文凭不仅是受加拿大认可，在世界其他国家也是认可的。课程分为两个阶段进行，首先在中国完成语言课程，语言课程结束后前往加拿大魁北克接受职业培训课程。

到加国读职校，对语言要求轻松，不需要通过雅思考试。 闻蔚





