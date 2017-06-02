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第10版 荆楚
·百合情缘品牌婚介
·楼下邻居闻声相助惜为时已晚
·汉川8年前双尸案告破
·荆州对火灾隐患场所亮黄牌
·图文：宣恩消防“断金”救手
·“宜端阳”你的父母在哪里
·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡
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百合情缘品牌婚介
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汉川8年前双尸案告破
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图文：宣恩消防“断金”救手
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“宜端阳”你的父母在哪里
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读加国职校拿到文凭即可申请绿卡
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荆楚
2017.6.2 星期五
读加国职校拿到文凭即可申请绿卡
楚天都市报讯 加拿大魁北克省政府关联派驻中国的专业组织机构SOIT，在中国开展留学移民直通车业务，该机构针对中国学生开设了上百个职业教育专业，拿到文凭就可申请加拿大绿卡。
据了解，SOIT加拿大职教开设有会计、幼儿教育工作者、糕点师等上百个专业，这些学校文凭不仅是受加拿大认可，在世界其他国家也是认可的。课程分为两个阶段进行，首先在中国完成语言课程，语言课程结束后前往加拿大魁北克接受职业培训课程。
到加国读职校，对语言要求轻松，不需要通过雅思考试。 闻蔚