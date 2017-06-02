查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 荒草丛袋子里冒出婴儿小脑袋 警方医院接力救护 “宜端阳”你的父母在哪里 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员杨添龙胡菁华）端午节那天夜晚，一名男婴被遗弃在宜昌市西陵二路附近铁路边。一位路过的婆婆发现后报警，民警、医院、相关部门接力救护。大家给他取名叫“宜端阳”。目前小端阳还在医护监护室。

5月30日晚7时35分左右，一位路过的在西陵二路附近的铁路边的石堆和荒草丛中，看到一个桔黄色的购物袋，仔细一看，里面冒出一个小脑袋。婆婆吓了一跳，连忙报警。西陵派出所民警赶到时，看到一个男婴被床单包裹着，头部有血迹，蚊虫爬在细嫩的脸上。

民警仔细检查后将婴儿送到宜昌市福利院，工作人员打开床单，未找到任何身份信息。婴儿的脐带未剪断还连着胎盘，急需送医处理。宜昌市一医院120急救人员很快赶到。

医护人员对男婴初步检查发现，除呼吸急促外，未见明显畸形。目前，医生对男婴进行抗感染治疗，男婴还没度过危险期。

“孩子是端午节出生的，所以取名‘宜端阳’。”福利院工作人员告诉记者。目前，“宜端阳”的父母是谁还是个谜，警方和相关部门已介入调查。





