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 第10版 荆楚
·百合情缘品牌婚介
·楼下邻居闻声相助惜为时已晚
·汉川8年前双尸案告破
·荆州对火灾隐患场所亮黄牌
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楚天都市报电子版
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10 荆楚 2017.6.2 星期五
荒草丛袋子里冒出婴儿小脑袋 警方医院接力救护
“宜端阳”你的父母在哪里
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员杨添龙胡菁华）端午节那天夜晚，一名男婴被遗弃在宜昌市西陵二路附近铁路边。一位路过的婆婆发现后报警，民警、医院、相关部门接力救护。大家给他取名叫“宜端阳”。目前小端阳还在医护监护室。
    5月30日晚7时35分左右，一位路过的在西陵二路附近的铁路边的石堆和荒草丛中，看到一个桔黄色的购物袋，仔细一看，里面冒出一个小脑袋。婆婆吓了一跳，连忙报警。西陵派出所民警赶到时，看到一个男婴被床单包裹着，头部有血迹，蚊虫爬在细嫩的脸上。
    民警仔细检查后将婴儿送到宜昌市福利院，工作人员打开床单，未找到任何身份信息。婴儿的脐带未剪断还连着胎盘，急需送医处理。宜昌市一医院120急救人员很快赶到。
    医护人员对男婴初步检查发现，除呼吸急促外，未见明显畸形。目前，医生对男婴进行抗感染治疗，男婴还没度过危险期。
    “孩子是端午节出生的，所以取名‘宜端阳’。”福利院工作人员告诉记者。目前，“宜端阳”的父母是谁还是个谜，警方和相关部门已介入调查。


   