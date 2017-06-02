查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 两枚金戒指死死“咬”住女子手指 图文：宣恩消防“断金”救手 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员任世才）宣恩县一名女子手指肿胀导致左右两只手的两根手指被金戒指“咬”住，无法取出。消防官兵用无齿锯等工具“断金”，让其手指“重获自由”。

5月31日下午5时许，一名女子在家人的陪同下来到宣恩消防大队求助。原来，女子因身体不适手指肿胀，导致右手中指和左手的无名指分别被两枚不同宽度金戒指牢牢“咬”住。

消防官兵迅速拿来了小型无齿锯、断电钳、医用剪刀等工具，开始对左手戒指小心剪切。经过5分钟的紧张处理，戒指被切开一道小口，左手戒指被取下。而女子右手戴着的金戒指则更宽更厚，用同样的方法无法剪开，消防官兵果断选择用小型无齿锯，对戒指进行切割。经过2分钟的切割处理，右手戒指终于被顺利取下。女子如释重负般松了一口气。

消防提醒，佩戴戒指尤其是金属戒指不可过紧，一旦发生卡手，千万不要用力拽，严重的话可能使手指上的血管神经受到抑制，导致肌肉坏死。应首先使用肥皂水、油等润滑剂涂在手指上慢慢取下。若仍无效，及时求救119。





