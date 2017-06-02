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荆楚
2017.6.2 星期五
两枚金戒指死死“咬”住女子手指
图文：宣恩消防“断金”救手
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员任世才）宣恩县一名女子手指肿胀导致左右两只手的两根手指被金戒指“咬”住，无法取出。消防官兵用无齿锯等工具“断金”，让其手指“重获自由”。
5月31日下午5时许，一名女子在家人的陪同下来到宣恩消防大队求助。原来，女子因身体不适手指肿胀，导致右手中指和左手的无名指分别被两枚不同宽度金戒指牢牢“咬”住。
消防官兵迅速拿来了小型无齿锯、断电钳、医用剪刀等工具，开始对左手戒指小心剪切。经过5分钟的紧张处理，戒指被切开一道小口，左手戒指被取下。而女子右手戴着的金戒指则更宽更厚，用同样的方法无法剪开，消防官兵果断选择用小型无齿锯，对戒指进行切割。经过2分钟的切割处理，右手戒指终于被顺利取下。女子如释重负般松了一口气。
消防提醒，佩戴戒指尤其是金属戒指不可过紧，一旦发生卡手，千万不要用力拽，严重的话可能使手指上的血管神经受到抑制，导致肌肉坏死。应首先使用肥皂水、油等润滑剂涂在手指上慢慢取下。若仍无效，及时求救119。