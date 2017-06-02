百合情缘品牌婚介楼下邻居闻声相助惜为时已晚汉川8年前双尸案告破荆州对火灾隐患场所亮黄牌图文：宣恩消防“断金”救手“宜端阳”你的父母在哪里读加国职校拿到文凭即可申请绿卡
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 第10版 荆楚
·百合情缘品牌婚介
·楼下邻居闻声相助惜为时已晚
·汉川8年前双尸案告破
·荆州对火灾隐患场所亮黄牌
·图文：宣恩消防“断金”救手
·“宜端阳”你的父母在哪里
·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡
楚天都市报电子版
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10 荆楚 2017.6.2 星期五
荆州对火灾隐患场所亮黄牌
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张明泉通讯员郭敏杨秋）荆州市荆州区政府昨宣布，对查出3家生产场所存在重大火灾隐患的公司挂牌督办，限期内未整改完或拒不整改的，将强制断水断电，不准开工。
    所列湖北大班木业有限公司、湖北省宇兴环保科技有限公司、湖北天兴医用包装材料有限公司，均未设置火灾自动喷水灭火、火灾自动报警系统，均未设置消防车道，其中的“天兴”公司厂房内竟大量采用易燃可燃材料装修，如果不及时消除隐患，发生火灾事故后果不堪设想。
    记者采访得知，上月中旬，荆州市政府还对被查出有火灾隐患的2家福利院、6家酒店实施挂牌督办，责令其在半年内彻底消除火灾隐患。


   