查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张明泉通讯员郭敏杨秋）荆州市荆州区政府昨宣布，对查出3家生产场所存在重大火灾隐患的公司挂牌督办，限期内未整改完或拒不整改的，将强制断水断电，不准开工。

所列湖北大班木业有限公司、湖北省宇兴环保科技有限公司、湖北天兴医用包装材料有限公司，均未设置火灾自动喷水灭火、火灾自动报警系统，均未设置消防车道，其中的“天兴”公司厂房内竟大量采用易燃可燃材料装修，如果不及时消除隐患，发生火灾事故后果不堪设想。

记者采访得知，上月中旬，荆州市政府还对被查出有火灾隐患的2家福利院、6家酒店实施挂牌督办，责令其在半年内彻底消除火灾隐患。





