查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 一男子身负命案潜逃 现因抢劫落网 汉川8年前双尸案告破 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏通讯员祝伟李愿华孙敏）一男子8年前在汉川杀死面馆老板夫妇，今年4月在应城抢劫后被抓获。近日，省公安厅给孝感市公安局发来贺电，祝贺该局成功破获汉川市“2009.12.24”双尸命案、汉川市“2016.12.1”抢劫案和应城市“2017.4.29”抢劫案。

2017年4月29日晚，市民张某在应城市一银行ATM机上存款时，被人用板砖猛砸头部，并被连捅四刀，抢走现金16000余元。案发后，孝感、应城两级公安机关迅速成立专案组。办案民警将该案嫌疑人DNA与汉川市“2009.12.24”双尸命案的现场DNA比中。汉川市公安局迅速抽调精兵强将加入专案组。侦查人员还发现，2016年12月1日在汉川刘家隔镇邮政储蓄银行，一名存款人15000元现金被抢走，该案作案手段与应城“2017.4.29”抢劫案完全一致，。

5月4日上午，侦查专班在汉川城区某网吧内将嫌疑人田某抓获。据田某交待：2009年12月24日凌晨1时许，田某及其女友张某在汉川市城区南正街一家面馆宵夜时，与面馆老板发生纠纷，田某持刀将老板夫妇二人刺死，并抢走现金2000元及手机1部。田某对上述三起案件的犯罪事实供认不讳。





