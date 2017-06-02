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10
荆楚
2017.6.2 星期五
婆婆半夜突发心脏病 中风老伴拐杖敲地求救
楼下邻居闻声相助惜为时已晚
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松通讯员刘菊红张彪）5月28日晚，罗田一小区发生一件令人揪心的事，中风爹爹面对突发心脏病的老伴却无力相救，只好用拐杖敲击地面向楼下邻居求助。不幸的是，等到楼下居民找来民警打开门时，婆婆已不治身亡。
据该小区居民吴某介绍，其楼上401室住的是一对年过六旬的老夫妻，爹爹何某几年前因中风致半身不遂，并失去语言功能，全靠患有心脏病的老伴照顾其日常生活。当晚睡觉前，吴某听到楼上传来阵阵敲击地面的声音，当时他并没在意。
敲击声断断续续，一直持续到凌晨1时许，吴某还听到敲击声伴随着何爹爹含糊不清的叫声。“莫不是这对老夫妻家出了什么事？”吴某赶紧叫醒妻子一起上楼查看。但何爹爹家大门紧锁，敲门也无人应答。吴某担心何爹爹有事，连忙拨打了110报警求助。
罗田县公安局机动大队民警接到报警后，立即联系了专业开锁人员上门开锁。10分钟后，门被打开，但屋内一片漆黑，民警打开客厅灯后，发现何爹爹一脸悲戚，坐在客厅一角的餐桌旁，餐桌上还放着未吃完的食物。老人见到民警，用手里的拐杖指着旁边的卧室，示意民警进去。卧室内，婆婆半躺在床上，嘴巴微张。民警上前用手探鼻息已感觉不到呼吸，便立即联系120。
几分钟后，急救医生赶到现场，遗憾的是，经确诊婆婆因突发心脏病，早已身亡。民警在客厅茶几上找到一部手机，通过手机储存的号码，联络到老人的两个儿子，但他们都在广东打工，一时半会赶不回来。民警随后又联系上何爹爹已出嫁的女儿何某。凌晨5时许，何某赶回娘家，见到如此凄惨的一幕，忍不住抱着母亲的遗体失声痛哭。