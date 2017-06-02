查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 婆婆半夜突发心脏病 中风老伴拐杖敲地求救 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松通讯员刘菊红张彪）5月28日晚，罗田一小区发生一件令人揪心的事，中风爹爹面对突发心脏病的老伴却无力相救，只好用拐杖敲击地面向楼下邻居求助。不幸的是，等到楼下居民找来民警打开门时，婆婆已不治身亡。

据该小区居民吴某介绍，其楼上401室住的是一对年过六旬的老夫妻，爹爹何某几年前因中风致半身不遂，并失去语言功能，全靠患有心脏病的老伴照顾其日常生活。当晚睡觉前，吴某听到楼上传来阵阵敲击地面的声音，当时他并没在意。

敲击声断断续续，一直持续到凌晨1时许，吴某还听到敲击声伴随着何爹爹含糊不清的叫声。“莫不是这对老夫妻家出了什么事？”吴某赶紧叫醒妻子一起上楼查看。但何爹爹家大门紧锁，敲门也无人应答。吴某担心何爹爹有事，连忙拨打了110报警求助。

罗田县公安局机动大队民警接到报警后，立即联系了专业开锁人员上门开锁。10分钟后，门被打开，但屋内一片漆黑，民警打开客厅灯后，发现何爹爹一脸悲戚，坐在客厅一角的餐桌旁，餐桌上还放着未吃完的食物。老人见到民警，用手里的拐杖指着旁边的卧室，示意民警进去。卧室内，婆婆半躺在床上，嘴巴微张。民警上前用手探鼻息已感觉不到呼吸，便立即联系120。

几分钟后，急救医生赶到现场，遗憾的是，经确诊婆婆因突发心脏病，早已身亡。民警在客厅茶几上找到一部手机，通过手机储存的号码，联络到老人的两个儿子，但他们都在广东打工，一时半会赶不回来。民警随后又联系上何爹爹已出嫁的女儿何某。凌晨5时许，何某赶回娘家，见到如此凄惨的一幕，忍不住抱着母亲的遗体失声痛哭。





