查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·百合情缘品牌婚介 ·楼下邻居闻声相助惜为时已晚 ·汉川8年前双尸案告破 ·荆州对火灾隐患场所亮黄牌 ·图文：宣恩消防“断金”救手 ·“宜端阳”你的父母在哪里 ·读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 百合情缘品牌婚介 · 楼下邻居闻声相助惜为时已晚 · 汉川8年前双尸案告破 · 荆州对火灾隐患场所亮黄牌 · 图文：宣恩消防“断金”救手 · “宜端阳”你的父母在哪里 · 读加国职校拿到文凭即可申请绿卡 10 荆楚 2017.6.2 星期五 百合情缘品牌婚介 楚天都市报讯 时尚品牌会所征婚结缘无忧

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特别推出女部

1.朴实女想成家：43岁，离婚，肤白

气质佳，温柔大方，自营实体店多

年，独自经营实感身心疲惫，诚寻

重感情有责任心男士上门共同打

理地不限。13163365772

2.女老板急寻夫：45岁，丧偶，肤

白温柔，独居房宽，自营餐饮生

意，夫去世后非常孤单，寻健康厚

道想成家的男士上门共同生活，

有缘速婚。15623193728

3.善良农家女：47岁，离异无孩，肤

白善良，厚道传统，独自创业多年，

收入丰厚，有车房，希望能遇上懂

我的知心爱人，有缘共同打理生意

地不限。13163353860

4.善良女寻缘：49岁，丧偶一女国

外，住房两套，肤白貌美，常帮助贫

困儿童，经营较大的餐馆生意红

火，寻善良男士若有缘一起发展，

不计贫富上门佳。15697170908

5.富贵女招夫：50岁，丧偶，肤白风

韵犹存，独居高档住房，自营生意，

资产丰厚，衣食无忧，诚寻关爱男

上门，不求财富，有缘可到你处购

房经商。13129963753

6.美少妇寻缘：51岁，离异无孩，漂

亮会持家，自营公司经优房宽，渴

望有个家的温暖，如你健康真诚来

家共同创造新的财富，资产共享，

其它不限。17067657797

7.善良女：52岁，丧偶无负担，为人

本分实在，自做生意资产丰厚，房

两套，孤单的我不论你现状如何，

只要厚道本分有缘助你发展，城乡

不限可上门。15527073637

8.自办连锁店：53岁，丈夫的去世

无孩的痛苦，生活确实无滋无味，

想想未来晚年生活孤单，生意又无

人继承和打理，急觅厚道顾家男士

与我相伴终身。13114364252

9.自办工厂：54岁，丧偶无孩，温柔

有女人味，孤单一人多年办厂，资

丰房多，好想有个温暖的家，不求

贫富只求你健康，愿到你处购房安

家，地不限。13163365772

10.富姐想家：55岁，丧偶，肤白长

相好，来汉创业几十年已成规模，

车房俱全，辉煌的背后却是很心

酸，急需重情男上门帮我打理，有

缘速婚。15623193728

11.私企女老板：56岁，丧偶，肤白

温柔朴实，夫留下地产和酒店，现

一人打理很辛苦，诚寻健康有责任

心男上门共建爱巢，共同创业，财

富共享。13163353860

12.真诚女：57岁，丧偶无孩，温柔

善良，早年来自农村清贫用勤劳的

双手创下大型产业，可如今无人接

管，老来无依靠，寻本分男上门地

贫不限。15697170908

13.急寻老伴：58岁，丧偶，肤白显

年轻，公务员退休，夫留下房产和

门面出租，生活的富裕不能排解孤

单和无助。诚寻实在男士相互体贴

共度夕阳。13129963753

14.重情女想家：59岁，丧偶，贤惠

漂亮，创业多年事业有成优越的物

质生活代替不了情感需求，诚寻热

爱生活稳重成熟男共同发展一起

收获幸福。17067657797

15.退休医生：60岁，丧偶无子，肤

白显年轻，退休后另有实体在做，

家庭人口单一住房多套，诚觅懂

生活的男士温暖相伴，贫富年龄

地不限。15527073637

16.女老总招夫：61岁，丧偶，善良

勤劳，肤白特显年青，独居房多套，

夫留下大型企业无人相助，急觅身

体健康成熟大度男士上门共打理

事业费用全包。13114364252

17.孤单教师：62岁，丧偶，一生未

育，孤儿院长大，肤白丰满，风采依

然，夫留下资产，孤单的我希望找

一位体贴能干懂管理的帮手上门

撑起这个家。13163365772

18.孤单女寻伴：63岁，丧偶无孩，

自办工厂资产雄厚，独住花园别

墅，生活富裕但内心孤单，年老无

助，寻忠厚男成家，所有家产由你

孩子打理。15623193728

19.归国富姐：64岁，丧偶无孩，气

质优雅，独居宽房，在国外经营多

年，丰厚资产代替不了生活的全

部，现回国发展，举目无亲的我寻

有缘男上门。13163353860

20.招夫上门：65岁，丧偶无孩，善

良温和脾气好，宽房两套，月收8

千多，我没有雄厚资产但我有颗善

良的心，生活无忧，真心寻夫相依

相伴共享晚年。15697170908

21.退休医生：66岁，丧偶，肤白显

年轻，自办诊所，有房和门面出租，

生活无忧，富裕的我人到晚年一切

不重要，唯有找个贴心的老伴共享

幸福。13129963753

22.教授退休：67岁，丧偶，气质优

雅特显年轻，从事教育工作多年，

现办培训班经济优越环境优美，急

想找位脾气好有修养的健康老伴

共享晚年。17067657797

23.牵手夕阳：68岁，丧偶一女国

外，贤惠身体好，多套住房收入稳，

晚年生活不求大富大贵只求你体

健牵手百年，贫富地不限上门佳，

不要彩礼。15527073637

24.牵手夕阳：69岁，丧偶无孩，干

部退休，忠厚善良貌好显年轻，住

房多套出租，经济无忧，人到晚年

只求健康不求富贵，急寻重情重义

的健康老伴。13114364252

温馨提示：慎重选择真诚交往





